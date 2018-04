Donald Trump er manden, der kan slippe afsted med at børste skæl af den franske præsident Emmanuel Macrons skuldre og derefter begive sig ud i en bizar kombination af et håndtryk og et kindkys med den selvsamme mand. Men at holde sin hustru i hånden i offentligheden viser sig straks at være langt sværere at slippe afsted med.

Man kan bruge mange ord til at beskrive Donald Trump, men da han tirsdag prøvede at holde sin hustru Melania Trump i hånden, var ordet elegant ikke det første ord, der falder en ind.

Tirsdag bød præsident Donald Trump og førstedamen Melania Trump den franske præsident Emmanuel Macron og hans kone velkommen foran det Hvide Hus.

I det øjeblik fik Donald Trump åbenbart en uimodståelig trang til at gribe sin kone ved hånden, men blev gentagne gange afvist af Melania Trump, der slet ikke reagerede på Donald Trump, der prøvede at flette sine fingre ind mellem hendes.

First Lady Melania Trump had another awkward hand-holding moment with husband Donald Trump as they welcomed French President Emmanuel Macron and his wife, Brigitte. pic.twitter.com/RyWEhi8uYE — People (@people) 24. april 2018

Ifølge Huffington Post gik der ikke lang tid, før det noget akavede klip var spredt ud over internettet. Og det, som folk især hæfter sig ved, er, at Donald Trump bliver ved med at forsøge at holde sin kone i hånden, selvom hun overhovedet ikke reagerer på håndsrækning.

Men selvom Melania Trump ikke virkede til at have den store lyst til at komme sin mand ved, så blev parret fotograferet hånd i hånd gentagende gange i løbet af tirsdagens arrangement.

I løbet af besøget fra den franske delegation lykkedes det dog Donald Trump at få noget mere kropslig kontakt med den franske præsident Emmanuel Macron.

Under et pressemøde stoppede Donald Trump op for angiveligt at børste skæl af den franske præsidents skuldre.

“We do have a very special relationship,” President Trump says as he brushes off what he describes as "dandruff" from French President Macron’s shoulder. “We have to make him perfect. He is perfect.” pic.twitter.com/cXZx6dHnpB — NBC News (@NBCNews) 24. april 2018

»Vi har et meget specielt forhold,« sagde Donald Trump og fortsatte:

»Vi bliver nødt til at sørge for, at han er perfekt, for han er perfekt.«

Men ikke nok med det, så har flere på Twitter også spottet, at Donald Trump forsøgte sig med at komme helt tæt på Emmanuel Macron.

Here's a GIF of the Trump/Macron handshake, which also appears to have involved Trump trying to move in for a kiss pic.twitter.com/6Gq8LK1TjR — Aaron Rupar (@atrupar) 24. april 2018

Her deler Twitter profilen Aaron Rupar en klip af Donald Trump og Emmanuel Macron, der for rullende kameraer ender i et akavet miks mellem et håndtryk og et kindkys. Som Aaron Rupar skriver, så kunne det næsten ligne, at Donald Trump er ved at læne sig ind efter et kys.

Uanset hvad, så tyder det på, at der er god stemning mellem den franske og amerikanske præsident - hvert fald et my bedre end den stemning, det virker til, at der er mellem Melania og Donald Trump.