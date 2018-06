14.000 job hos Airbus og over 100.000 i underindustrier kan gå tabt, hvis briterne ikke får aftale med EU.

London. Airbus overvejer at trække sine aktiviteter og 14.000 arbejdspladser ud af Storbritannien, meddeler den europæiske flyproducent. Det kan ramme yderligere 100.000 ansatte i britiske underindustrier.

Det sker af bekymring for, at den britiske regering ikke vil sikre en blød udtræden af EU, skriver Airbus i et dystert dokument.

I tilfælde af at Storbritannien forlader EU og den fælles toldunion i marts næste år uden en aftale om en overgangsordning, vil det "sandsynligvis alvorligt bryde strømmen af reservedele og/eller garantien for flysikkerhed", lyder det fra Airbus.

I sidste uge advarede den store britiske industriorganisation CBI om, at dele af britisk industri risikerer at gå nedenom og hjem, hvis landet træder ud af EU's toldunion.

Premierminister Theresa May har udelukket fortsat britisk deltagelse i toldunionen. Hun har i stedet foreslået andre arrangementer, hvor britiske varer til Europa undgår toldbehandling.

Det er blevet pure afvist af EU's brexitforhandler, Michel Barnier.

Det er afgørende for Airbus, at det ikke i fremtiden belastes af en tung arbejdsgang, hvor reservedele til og fra Storbritannien skal gennem toldprocedurer hver gang.

Airbus har 14.000 ansatte på 25 fabrikker rundt om i Storbritannien. Yderligere mindst 100.000 arbejder i underindustrier.

Brexit uden en aftale med EU "vil tvinge Airbus til at genoverveje sit aftryk i landet, dets investeringer i Storbritannien og i bredere forstand dets afhængighed af Storbritannien", hedder det.

- Dette ekstremt negative resultat for Airbus vil være en katastrofe, konstaterer flyproducenten.

Briterne forlader EU 31. marts næste år.

Forhandlingerne om betingelserne for briternes udtræden snegler sig afsted. De forsinkes blandt andet af intern uenighed i den britiske regering om, hvor kontant bruddet med EU skal være.

