Et skjult videokamera forklædt som en strømforsyning er blevet fundet i en udlejet Airbnb-hytte tilknyttet et Bed and Breakfast i Texas.

Det var en gæst, der fandt den i soveværelset.

Herigennem har udlejeren fået indsamlet over 2.000 videoer og billeder af gæster, der troede, at de var i private omgivelser.

Men i stedet blev de filmet, mens de var nøgne eller havde sex.

Det skriver Insider.

Det hele skete i en hytte i Texas, som er ejet af 54-årige A. Jay Allee. Hytten findes i et bjergrigt område og bliver beskrevet som værende i gammel stil, stille og sikkert.

Men helt sikkert har det så ikke været. Den 54-årig er nemlig blevet sigtet for 15 forhold af omfattende visuelle optagelser. Det oplyser efterforskerne fra Kendall County Sheriff's Office.

Efterforskerne har fundet videomaterialet på computere, telefoner og en tablet, der har været koblet til det skjulte kamera.

Det var et par, der lejede hytten, som var med til at få ejeren Allee anholdt i december 2021. De blev mistænksomme, da Allee skulle have sagt følgende:

»Find jer til rette. Vi har ikke noget imod, at I er i jeres nattøj eller nøgne.«

Et efterforskningsteam er ved at undersøge sagen – dog mener den 54-årige ejers advokat, at han er uden skyld.

I forbindelse med sagen, har Airbnb udtalt, at det er forbudt at have skjulte kameraer, hvis man udlejer sin bolig gennem deres platform. Derfor vil denne grænseoverskridende adfærd også udelukke ejeren A. Jay Allee fra Airbnb.