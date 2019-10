En familie med mor, far og fire børn havde en forfærdelig nat i London, hvor de havde lejet en lejlighed gennem udlejningsselskabet 'Airbnb'.

Midt om natten blev familien pludselig vækket af en høj summen - og kort efter opdagede moren, at noget var helt galt.

Moren, Suzy Cross, så en sværm af hvepse, der var kommet frem fra et hvepsebo i et hjørne af rummet, som familien ikke havde bemærket, før de var gået i seng.

Hun fortæller til Mirror, at børnene råbte og rystede, da de vågnede og opdagede alle hvepsene omkring dem.

Familien blev angrebet af utallige hvepse, mens de lå og sov. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Familien blev angrebet af utallige hvepse, mens de lå og sov. Foto: Jeppe Michael Jensen

Resten af natten brugte familien i et af de andre rum i lejligheden, mens faren prøvede at holde de mange hvepse inde i soveværelset.

Stedet som var lejet gennem 'Airbnb' lå i den østlige del af London, og familien betalte omkring 3.300 kroner per overnatning.

Ifølge Mirror valgte familien den efterfølgende dag at flytte væk fra hvepsereden og på hotel.

En talsperson fra 'Airbnb' har fortalt, at de er kede af at høre om familiens oplevelser, og at familien har fået refunderet hele deres beløb. Talspersonen tilføjer, at selskabet hver eneste dag arbejder for, at sådanne oplevelser ikke rammer nogle af deres kunder.