Vinduerne var smadret, dørene revet af hængslerne og husets møbler spredt rundt i haven.

Det var resultatet af en Airbnb-udlejning, som gik voldsomt galt og blev voldsomt dyr for ejerne af huset i en forstad til Perth i Australien.

Stedet var lejet ud i fire dage og gæsterne følte sig åbenbart så meget hjemme, at de valgte at holde en stor fest lørdag aften.

Det var i hvertfald det syn, som poltiet mødte, da de ankom til adressen på baggrund af klager fra naboerne.

Alt inventar i huset var smadret, da politiet ankom til festen.

De havde hørt larm og glas blive smadret i det udlejede hus, hvor omkring 30 mennesker festede, oplyser de på Facebook.

Betjentene kunne konstatere, at alle ruder i huset var blevet smadret, dørene ødelagt og møbler spredt rundt græsset omkring huset. Selv hårde hvidevarer var blevet revet ud af deres plads og kastet rundt. Andre møbler sad fast i vinduer og vægge.

Skaderne på og i huset løber ifølge politiet i Armadale op i mellem 300.000 og 500.000 kroner.

I et opslag på Facebook beder de offentligheden om hjælp til at lokalisere de personer, som har lejet og ødelagt huset.