Et skotsk par fik i torsdags en grim overraskelse, da de tjekkede ind i en Airbnb-lejlighed i Toronto, Canada.

Efter et par timer i lejligheden fik 34-årige Dougie Hamilton en mærkelig fornemmelse omkring et digitalt vækkeur, der stod ved siden af sengen. Da han senere på aftenen undersøgte det nærmere, gik det op for ham, at der var installeret et spion-kamera i uret, skriver Daily Record.

»Det føltes virkelig skræmmende, og vi havde ikke lyst til at blive der,« siger Dougie Hamilton til Daily Record.

»Vi har en uskyldig tankegang, men uret pegede direkte mod sengen, og vi frygtede, at det måske skulle bruges til noget mere kynisk som en sexring for eksempel,« forklarer han.

Det uheldige par havde indkvarteret sig i en Airbnb-lejlighed i Toronto. Foto: REUTERS/Chris Helgren Vis mere Det uheldige par havde indkvarteret sig i en Airbnb-lejlighed i Toronto. Foto: REUTERS/Chris Helgren

Udlejeren, der har seks forskellige lejligheder i Toronto, som han udlejer via Airbnb, er blevet anmeldt til politiet, som nu har indledt en undersøgelse af mandens aktiviteter.

Parret tog kontakt til Airbnb, som straks gav dem tre lokale luksushoteller at vælge imellem som kompensation.

Airbnb har også reageret overfor udlejeren.

»Vi tager privatliv meget alvorligt og tolererer ikke den slags opførsel. Vi har fjernet udlejeren fra vores platform, mens efterforskningen står på, og vi støtter vores gæster fuldt ud,« siger en talsmand fra Airbnb.