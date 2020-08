Fester i lejede Airbnb-boliger under lockdown har skabt bekymring for smittefare i flere lokalsamfund.

Airbnb forbyder nu fester i deres boliger over alt i verden. Det sker i et forsøg på at overholde begrænsningerne for sammenkomster under coronapandemien.

Fremover må der derfor maksimalt bo 16 mennesker i en bolig, dog med få undtagelser for visse steder.

Det oplyser Airbnb i en erklæring, skriver britiske BBC.

- At indføre et globalt forbud mod fester og begivenheder er til gavn for folkesundheden, skriver boligudlejningsportalen.

Lockdown-fester i Airbnb-boliger har fået foreningen for Bed and Breakfast (B&B) i Storbritannien til at advare om, at festerne sætter lokalsamfundene i fare.

Foreningen oplyser, at den vil retsforfølge gæster og værter, der bryder reglerne.

Ifølge Airbnb forbyder 73 procent af portalens værter fester i deres boliger. Dog tillader nogle værter mindre fester såsom baby showers og fødselsdagsfejringer.

Airbnb erkender, at nogle gæster har valgt at "bringe bar- og klubopførsel med hjem til boliger, der nogle gange er lejet gennem vores platform".

- Vi mener, at sådan en adfærd er utrolig uansvarlig. Vi ønsker ikke den type forretning. Enhver, der engagerer sig i eller tillader sådan en adfærd, hører ikke hjemme på vores platform, skriver Airbnb videre ifølge BBC.

Boligportalen var i forvejen begyndt at indføre strengere regler for værter og gæster som følge af coronakrisen.

Tidligere i august forbød Airbnb unge under 25 år i Storbritannien at leje hele hjem. Det skete efter succesfulde pilotforsøg i Canada og USA.

Ligesom andre aktører i rejsebranchen har Airbnb været hårdt ramt under pandemien.

Ikke desto mindre oplyste portalen i juni, at den havde oplevet en "opblomstring" i antallet af bookinger.

Og onsdag oplyste den populære udlejningstjeneste med base i San Francisco, at den har ansøgt amerikanske regulatorer om at blive børsnoteret.

Antallet af aktier samt pris er endnu ikke blevet fastsat, oplyste selskabet ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/