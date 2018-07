Den populære udlejningstjeneste Airbnb har vildledt forbrugerne, mener EU-Kommissionen, der udsteder advarsel.

Bruxelles. Boligudlejningssiden Airbnb, der har opnået stor popularitet både i Danmark og verden over, får nu en advarsel fra EU-Kommissionen.

Ifølge kommissionen tilbageholder udlejningssiden oplysninger om priser og fusker med forbrugernes rettigheder.

Udlejningssiden har nu fået en frist til august til at komme med et forslag til, hvordan siden vil ændre praksis, så hjemmesiden er i bedre overensstemmelse med EU-lovgivningen. Det oplyser EU's forbrugerkommissær, Vera Jourová.

- Flere og flere forbrugere booker deres ferie og ophold online, og denne sektor har bragt mange nye muligheder, til de der profiterer på ferier. Men popularitet kan ikke være en undskyldning for ikke at følge EU's forbrugerrettigheder.

- Forbrugere skal let kunne forstå for hvad og hvor meget, de forventes at betale for services, og have fair regler fra udlejer for afbestilling af deres ophold. Vi forventer, at Airbnb hurtigt følger op med retten til at sanktionere, siger hun.

Kommissionen har stillet fire hovedkrav til Airbnb, som virksomheden skal leve op til for at undgå sanktioner.

Det første krav til udlejningstjenesten er, at forbrugerne skal oplyses bedre om den totale pris, når de bestiller en overnatning.

I dag møder forbrugerne flere tillægsgebyrer, som ifølge EU-Kommissionen er i strid med europæisk lovgivning. Kravet til Airbnb er, at slutprisen vises fra starten af, når forbrugerne søger på boliger.

Derudover skal Airbnb sørge for, at der tydelig skelnes mellem private udlejere og professionelle aktører.

Selskabet skal også ændre kontraktbetingelser på en række områder, og forbrugerne skal have mere tydelig oplysning om de klageorganer, de kan gå til, hvis der opstår strid ved udlejning.

Også herhjemme har Airbnb været i politikernes søgelys, fordi selskabet i en længere periode ikke ville udlevere skatteoplysninger om dets brugere.

Det satte en politisk aftale i maj dog en stopper for, hvor det blev aftalt, at Airbnb automatisk indgiver skatteoplysninger til de danske myndigheder.

Med aftalen kan danske boligejere maksimalt tjene 28.000 kroner skattefrit om året på at udleje deres bolig i kort tid. Indtægter, der ligger over det, skal indberettes.

Det vil særligt ramme udlejerne af de dyreste boliger. Hidtil har man nemlig kunnet tjene et beløb svarende til 1,33 procent af ejendomsværdien, før man skulle betale skat.

Man må som hovedregel udleje sin bolig 70 dage om året.

