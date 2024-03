Firmaet bag ChatGPT advarer om, at blandt andre Nordkorea bruger dets teknologi til at planlægge cyberoffensiver.

Firmaet, OpenAI, har i samarbejde med Microsoft standset hackergrupper forbundet til både Nordkorea, Iran, Rusland og Kina, i at »bruge AI-tjenester til at understøtte skadelige cyberaktiviteter«, oplyser det i en pressemeddelelse onsdag.

Blandt andet skal gruppen Emerald Sheet, der har forbindelse til Nordkoreas regering, have brugt kunstig intelligens til at »udarbejde indhold«, der kan bruges til at lave it-svindel og skaffe oplysninger.

»Microsoft observerede Emerald Sleet give sig ud for at være anerkendte uddannelsesinstitutioner og ngo'er for at lokke ofre til at svare med ekspertviden og kommentere på udenrigspolitik relateret til Nordkorea,« lyder det blandt andet.

En gruppe med forbindelse til regeringen i Iran, hvor der for nylig har været store demonstrationer for kvinders rettigheder, skal blandt andet have forsøgt at lave falske e-mails, der lokker prominente feminister ind på en falsk hjemmeside om feminisme.

Siden chatbotten ChatGPT kom frem og for alvor bragte fokus på kunstig intelligens, har flere aktører – inklusive skaberen selv – luftet bekymringer for, at teknologien kan bruges til skadelig virke.