Han kalder Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman for 'giftig', og han er klar til at vælte ham af pinden. Så klar, at den 76-årige prins Ahmed bin Abdulaziz har forladt sit eksil i England for at tage kampen på hjemmebane. I de royale gemakker i Riyadh.

»Han og øvrige medlemmer af familien har indset, at Mohammed bin Salman er blevet gift for landet,« som en kilde udtrykker det.

Ifølge en række udenlandske medier er kong Salmans eneste nulevende helbror, prins Ahmed bin Abdulaziz, netop ankommet til den saudiske hovedstad for at rydde op i det enorme kaos, som hans nevø, kronprinsen, har kastet landet ud i.

Ikke alene er der krigen mod nabolandet Yemen, som de seneste tre år har kostet tusindvis af menneskeliv. Men der er i allerhøjeste grad også sagen om journalist og systemkritiker Jamal Khashoggi, som brutalt og bestialsk blev dræbt og parteret på det saudiske konsulat i Istanbul for en måned siden.

Et drab, der trækker uhyggelige mange tråde tilbage til kronprins Mohammed bin Salman.

Ifølge det uafhængige medie Middle East Eyes har den aldrende prins Ahmed bin Abdulaziz været en åben kritiker af den saudiske kronprins, som reelt er ham, der leder landet. Og selv om prinsen er tilhænger af reformer i landet, er han ikke enig i fremgangsmåden.

Og dét har han ikke forsøgt at skjule.

I flere år har prins Ahmed bin Abdulaziz derfor ikke turdet vende tilbage til sit fødeland af frygt for, at kronprinsen ville få ham arresteret. Ligesom det er sket for en række af ørkenstatens rigeste mænd.

Før hjemrejsen til Riyadh sikrede prins Ahmed bin Abdulaziz sig da også såvel USA som Englands velsignelse.

Prins Ahmed bin Abdul-Aziz er bror til den saudiske konge og altså onkel til kronprinsen, som han nu vil vælte. Foto: FAHAD SHADEED Vis mere Prins Ahmed bin Abdul-Aziz er bror til den saudiske konge og altså onkel til kronprinsen, som han nu vil vælte. Foto: FAHAD SHADEED

En kilde tæt på prinsen siger således til Middle East Eyes, at de to lande fra højeste sted har garanteret, at han kan rejse ind og ud af Saudi-Arabien i sikkerhed.

Og at de understøtter hans rolle som tronraner.

»Prinsen ønsker at spille en rolle i de forandringer, der skal ske i landet. Og det betyder, at han enten selv vil påtage sig en stor rolle eller hjælpe med at finde et alternativ til Mohammed bin Salman,« siger kilden.