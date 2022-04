Der findes ikke flere end cirka 1.400 af denne slags sæler tilbage i verden.

En ansat i Department of Land and Natural Resources i Hawaii optog video og tog fotos, da en Stillehavsmunkesæl i sidste uge fødte en lille unge på en strand på øen Oahu. Det rapporter ABC News.

Du kan se de smukke tv-billeder af mor og barn i videoplayeren herover.

»I det øjeblik fostervandssækken sprang, begyndte den lille at vrikke omkring,« siger Lesley MacPherson fra de lokale naturmyndigheder i en pressemeddelelse.

Fødslen var en af to, der fandt sted i sidste uge, og at det var et sjældent syn, understreges yderligere af det faktum, at Stillehavsmunkesælen er en særdeles truet dyreart.

Der findes således blot cirka 1.400 Stillehavsmunkesæler tilbage i verden i dag.

Heraf lever cirka tre fjerdedele på en stribe ubeboede øer, Northwestern Hawaiian Islands, og resten findes på de hawaiianske hovedøer, herunder Oahu og Maui.

Tre andre sælunger af samme art født tidligere i år døde af komplikationer forbundet med fødselen, siger Hawaiis National Oceanic and Atmospheric Administration ifølge ABC News.

Denne unge, som har fået navnet PO5, vil nu blive monitoreret tæt i de kommende fem til seks uger, oplyser man. Herefter vil man forsøge at sætte mærke på den unge sæl, så det er muligt at følge den via satellit.

Stillehavsmunkesælen er en af to tilbageværende munkesælarter. Den anden er Middelhavsmunkesælen, som der blot findes godt 600 af i dag.

En tredje munkesælart, den karibiske munkesæl, uddøde i 1950erne. Munkesæler er kendetegnet ved, at de ikke har ydre ører.