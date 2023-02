Lyt til artiklen

Normalt er det trafikken, man som fodgænger skal holde øje med.

Men det gælder ikke helt i Bishan Street i Singapore.

Her er det nemlig i bedste hitchcock-stil fuglene, man skal holde et vågent øje med. Eller rettere, kragerne.

Det skriver The Straits Times.

Mandag havde der ifølge det lokale medie Shin Min Daily News været ti krageangreb i området nær blok 110 i løbet af 20 minutter.

Indisk huskrage Kragerne i Singapore tilhører arten indisk huskrage.

Som navnet antyder stammer den fra Indien, men har i dag bredt sig til det meste af verden.

Den lever tæt på mennesker i byer og landbrugsområder, hvor den ofte lever af affald eller landbrugsprodukter.

Kragen er cirka 40 centimeter lang. Fakta: Miljøministeriet

Michael Man, der arbejder i området, blev angrebet mandag, da han var på vej til frokost.

Han blev ikke skadet af angrebet, men var meget chokeret.

»De rammer ret hårdt. Jeg troede slet ikke, at en fugl var i stand til at hakke så hårdt.«

Myndighederne er i gang med fjerne kragerne fra området. Dels beskære de træer, dels indfanger de kragerne, som herefter aflives.

Ifølge Adrian Loo fra vildtforvaltningen er krager en invasiv art i Singapore.

»De er særligt beskyttende over for deres unger og kan finde på at angribe, når ungerne er i reden, eller når de mærker, at deres unger er truet,« fortæller han.

Myndighederne har også sat gang i en kampagne, der skal få folk til at holde op med at fodre fuglene.

Der har også været problemer med krager herhjemme.

Sidste år i maj skrev B.T. om Mia Rietzke, der blev angrebet af krager, da hun luftede hund på Assistens Kirkegård i København,

Også her lød forklaringen fra natureksperter, at det drejer sig om voksne fugle, der forsøger at forsvare deres unger.