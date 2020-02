Krydstogtskib med 1455 passagerer og 802 besætningsmedlemmer er afvist i fem lande af frygt for coronavirus.

Et krydstogtskib, som befinder sig på havet i Asien, har fået lov til at lægge til kaj i Cambodja.

Krydstogtskibet "MS Westerdam" med 1455 passagerer og 802 besætningsmedlemmer om bord er blevet afvist i havne i fem lande på grund af frygt for coronavirus.

Rederiet Holland America Line siger, at krydstogtskibet ikke har syge passagerer om bord.

- Det vil lægge til kaj i havnebyen Sihanoukville i Cambodja torsdag, meddeler rederiet.

Skibet er blevet afvist i Thailand, Japan, Taiwan, Guam og Filippinerne.

Skibet forlod Hongkong 1. februar, på hvad der skulle være et drømmekrydstogt i Asien. Togtet skulle slutte i Yokohama i Japan.

Men skibet fik ikke lov til at lægge til, hvor det var planlagt. Heller ikke selv om der ifølge ejerne ikke er grund til at formode, at der er personer om bord, som er smittet med det farlige virus, som har kostet over 1100 mennesker livet.

/ritzau/Reuters