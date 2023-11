Det er kun få dage siden, at den norske dokumentar 'Ingen elsker Bamsegutt' blev fjernet fra NRK.

Og nu florerer der voldsomme rygter om hovedpersonen i dokumentaren. Det vender vi tilbage til.

Dokumentaren, der ikke længere kan ses, skildrede den syge førtidspensionist 61-årige Jan Egil Granfoss' liv, der i en blanding af fejltagelser, misforståelser og dårlig økonomi var strandet i Filippinerne med sin kone og søn.

Sympatien skyllede efter udgivelsen hurtigt ind over den 61-årige, der har fået kælenavnet 'Bamsegutt'.

Den omstridte dokumentar er nu blevet fjernet, men hovedpersonen kan fortsat se frem til at vende hjem. Foto: NRK Vis mere Den omstridte dokumentar er nu blevet fjernet, men hovedpersonen kan fortsat se frem til at vende hjem. Foto: NRK

Altså lige indtil det kom frem, hvordan han i 1991 blev idømt otte måneders betinget fængsel for at have begået seksuelle overgreb på i alt seks børn, som var i alderen otte til ti, da overgrebene fandt sted.

En detalje, NRK ikke havde inddraget i dokumentaren, og senere har beklaget.

Siden sandheden bag 'Bamsegutt' kom frem, har der floreret vilde og voldsomme rygter om den 61-årige mand, der ikke har forladt sin brune bamse, siden han var barn.

Fredag spredte der sig således et rygte på Facebook om, at 'Bamsegutt' skulle have begået selvmord.

Og det er noget ondsindet pjat, siger 'Bamsegutts' advokat, Leif Strøm, til norske Dagbladet.

Har du brug for hjælp? Hvis du går med tunge tanker – tanker om selvskade eller selvmord – så sig det til nogen. Det kan gøres helt anonymt. Du kan kontakte Livslinien på 70 20 12 01 alle dage mellem klokken 11 og 05, og du kan chatte med Livslinjen på https://www.livslinien.dk/. Du kan også kontakte Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade på 70 10 18 18 mandag fra klokken 9 til 19 og tirsdag til torsdag fra klokken 16 til 19 eller besøge foreningens hjemmeside på www.lmsos.dk, hvor der er mulighed for chat og aftaler.

»Det er bare noget pjat. De, der laver sådanne rygter, skal være opmærksomme på, at der er tale om en meget sårbar mand. Spørgsmålet er så, om det at starte sådanne rygter kan opfattes som en opfordring til selvmord. I så fald er det strafbart,« lyder det kontant.

Leif Strøm fortæller videre, at han har talt med Bamsegutt fredag, og at han hverken har det bedre eller værre, end han plejer.

Den nu fjernede dokumentar 'Ingen elsker Bamsegutt' nåede at fortælle, hvordan Jan Egil Granfoss intenst havde kæmpet for at komme hjem til Norge, men uden held.

Dokumentaren vakte i sin korte levetid stor debat om, hvordan de norske myndigheder behandler de svageste i samfundet.

På trods af 'Bamsegutts' kriminelle fortid, nåede der at blive doneret 3,8 millioner norske kroner til familien, der nu ser frem til at vende hjem.

Og hjem, det kommer de snart, uddyber Leif Strøm til Dagbladet fredag.

En anonym donor har nemlig tilbudt at lægge penge ud til flybilletter til hele Granfoss-familien, mens man venter på frigivelsen af ​​pengene fra indsamlingen.

Det er, med de nye oplysninger, dog stadig uklart, hvor i Norge familien kan slå sig ned.