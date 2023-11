Siden midten af 70'erne er der løbet strøm gennem kablerne Skagerrak 1 og 2 mellem Norge og Danmark.

I 2026 har kablerne aftjent deres værnepligt, men Norges nuværende finansminister ser helst ikke, at de bliver erstattet.

Det skriver Finans.

»Centerpartiet mener, der ikke er grund til at forny tilladelserne. Det er vores klare primære holdning. Vi tror, tiden er forbi for store, nye udenlandskabler«, siger finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Det skyldes i høj grad de europæiske elprisers himmelflugt det seneste halvandet år.

Også Norge oplevede kraftige stigninger i elpriserne, og det har længe været en af de store dagsordner i norsk politik.

I den sydlige del af Norge kostede en kWh i gennemsnit to norske kroner uden afgifter i 2022.

Her frygter man, at de høje priser rundt omkring i Europa vil 'smitte af' på Norge.

Jo bedre det norske elnet er forbundet til omkringliggende landes elnet, jo mere vil de norske priser blive påvirket af elpriserne i resten af Europa.

Og det mener man altså fra norsk side, har været en dårlig aftale. En fornyelse af kablerne vil kun forstærke problemerne, lyder argumentet.

De to gamle kabler løber fra Tjele i Midtjylland til Kristiansand i Norge. Udover de to kabler, som står til at gå ud af drift, løber der også to kabler af nyere dato. Det nyeste blev officielt indviet i 2015.