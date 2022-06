Lyt til artiklen

Der var meldinger om, at de var blevet fundet døde.

Men det føderale politi i Brasilien afviser nu rapporter om, at den britiske journalist Dom Phillips og den brasilianske forsker Bruno Pereira er fundet døde mandag.

'Det er ikke korrekte oplysninger,' hedder det i en erklæring fra politiet. Det skriver Reuters.

Politiet oplyser yderligere, at kun biologisk materiale og ejendele fra de forsvundne mænd er blevet fundet indtil videre, som tidligere meddelt.

Journalist Dom Philips og researchmakkeren Pereira har været forsvundet siden 5. juni, efter de ikke vendt tilbage fra deres researchtur i regnskoven i Amazonas.

Søndag fandt politiet angivelig en rygsæk med tøj, som tilhørte Philips. Samtidig fandt de også begge mændenes støvler.

Philips og Pereira havde begivet sig ind i regnskoven for at researche til en bog, som den britiske journalist var i færd med at skrive.

Artiklen opdateres …