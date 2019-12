Fremskridt i konflikt kommer efter topmøde i Paris mellem Vladimir Putin og Ukraines Volodimir Zelenskij.

En international gruppe, som arbejder med konflikten i det østlige Ukraine, nåede mandag til enighed om en udveksling af fanger inden årets udgang. Det oplyser repræsentanter for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, OSCE.

Martin Sajdik, der taler på vegne af arbejdsgruppen, bekræfter, at en aftale om en fangeudveksling er indgået mellem den ukrainske regering i Kijev på den ene side og politiske ledere i Donetsk og Lugank på den anden side.

En russisk repræsentant i kontaktgruppen, Boris Grislov, siger til journaliser, at gruppen har indgået aftalen med hjælp fra mæglere fra både Rusland og OSCE.

Der er ikke offentliggjort oplysninger om tidspunktet og stedet for fangeudvekslinger. Der er heller ingen oplysninger om. hvor mange fanger, der vil blive udvekslet.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, og hans ukrainske kollega, Volodimir Zelenskij, blev ved et møde i Paris tidligere i december enige om at forpligtige sig til en omfattende våbenhvile i det østlige Ukraine inden årets udgang.

Parterne blev på mødet den 9. december også enige om en "alle for alle"-fangeudveksling inden årets udgang.

Ved topmødet mandag havde både Putin og Zelenskij separate bilaterale møder med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel.

Rusland havde på forhånd sendt signaler om, at landet var parat til at forhandle med Zelenskij, som russerne har kaldt "sympatisk" og "seriøs".Forhandlingerne tager udgangspunkt i en fredsplan fra et møde i Minsk i 2015.

Siden Rusland i 2014 annekterede Krim-halvøen, har forholdet mellem Rusland og Ukraine været særdeles anspændt.

Konflikten i det østlige Ukraine eskalerede i 2013 under et folkeligt oprør i Kijev i protest mod præsident Viktor Janukovitj, som nægtede at underskrive en aftale om tættere forhold til EU.

I februar 2014 blev optøjer i landet intensiveret. Janukovitj flygtede til Rusland, og en provestlig regering tog over. Derved blev de prorussiske grupper i øst svækket.

I marts 2014 annekterede Rusland Krim, og separatisterne i Østukraine oprettede folkerepublikker i Donetsk og Lugansk.Den væbnede konflikt i Ukraine har siden 2014 kostet over 13.000 mennesker livet. Imens er over en million mennesker drevet på flugt.

