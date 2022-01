Den kun seksårige dreng Damari Perry frøs simpelthen ihjel.

»Han havde en ekstrem kold kernetemperatur og delvist frosne indre organer,« lyder det fra retsmedicineren Zhou Wang, der tirsdag kom med sin første konklusion.

Ifølge Fox News er hans mor og to ældre brødre er nu anholdt og sigtet i sagen, der fortæller om en afstraffelse, der fik fatale konsekvenser.

Damari Perry blev natten til fredag fundet død ved et forladt hus i Chicago-forstaden Gary. Hans nøgne krop lå i en affaldspose af plastik og bar tydelige spor af at være forsøgt afbrændt.

Oprindeligt lignede det ellers en forsvindingssag, da hans mor, Jannie Perry, onsdag i sidste uge meldte ham savnet, efter at den seksårige dreng dagen forinden skulle have været til en fest med en ældre søster.

Det troede politiet dog ikke på.

»Familiens oplysninger indikerede i første omgang, at Damari skulle være forsvundet i byen Skokie. Men efterforskerne drejede hurtigt opmærksomheden mod drengens hjem i det nordlige Chicago, efter at familiens historie blev modsagt af beviser i Skokie,« har statsadvokaten i Lake County, Eric Reinhardt, sagt.

Nu har politiet fremlagt, hvad der i virkeligheden skulle være sket med Damari Perry.

Han skulle 30. december af sin mor og de to ældre brødre være blev sat ind under et iskoldt brusebad, som straf for en foreteelse dagen inden.

Her blev Damari Perry tvunget til at være, selv om han først kastede op og siden besvimede.

Efterfølgende valgte familiemedlemmerne at lade være med at ringe efter hjælp. Og så døde den seksårige dreng.

»Vores hjerter gør ondt over mordet på Damari Perry,« har statsadvokat Eric Reinhardt sagt.

Nu er hans mor, en 20-årig storebror og en mindreårig storebror tiltalt for overlagt mord og for at have skilt sig af med hans lig.

»Vi er i chok. Vi kan ikke tro det. Vi forstår ikke, hvordan det kunne komme så vidt. Min lille fætter skulle have været fjernet fra hende,« siger Damari Perrys kusine Dreena Driver til ABC 7.

Det har vist sig, at Jannie Perry tidligere har mistet forældremyndigheden over sine i alt fem børn, men at hun for nogle år siden igen fik lov at have dem boende hos sig.

Damari Perrys far siger til samme medie:

»Hvorfor vil man skade et lille barn på den måde, hvorfor vil man skade mit lille barn? Jeg ville ønske, at han stadig var her, for jeg fik kun lov til at tilbringe så kort tid med ham,« siger Dalvin Driver.