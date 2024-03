Ifølge kilder ser det ud til, at Sikkerhedsrådet skal stemme om resolution, der opfordrer til våbenhvile.

FN's Sikkerhedsråd kommer ved et møde i næste uge muligvis til at stemme om en resolution, hvori der opfordret til en "øjeblikkelig våbenhvile" i Gaza. Det siger kilder i diplomatiet til nyhedsbureauet AFP.

USA lader dog fortsat ikke til at være indstillet på en resolution med denne formulering og forventer derfor at modsætte sig et sådan forslag.

Mødet sker efter initiativ fra Algeriet, der har bedt om det, efter Den Internationale Domstol (ICJ) i slutningen af januar afgjorde, at Israel skal gøre alt, hvad landet kan, for at forhindre folkedrabshandlinger i krigen mod den væbnede palæstinensiske gruppe Hamas og tillade, at der kommer nødhjælp ind i Gaza.

Domstolen opfordrede dog ikke til en afslutning af kampene i Gaza.

Algeriet har efterfølgende anmodet om, at der torsdag sker en afstemning i rådet om en ny resolution vedrørende Gaza.

AFP har lørdag set den seneste version af teksten til Algeriets forslag til en resolution, og her står der ifølge nyhedsbureauet, at der "kræves en øjeblikkelig humanitær våbenhvile, som skal respekteres af alle parter."

Der står ifølge AFP også, at forslaget til resolutionen "afviser tvangsfordrivelse af den palæstinensiske civilbefolkning" og at den "kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle gidsler."

Det oplyses ikke, om teksten kan være blevet ændret, siden AFP har set den.

Fra USA sendes der dog signaler om, at landet sandsynligvis vil nedlægge veto, hvis der skal stemmes om en resolution, der opfordrer til en øjeblikkelig våbenhvile.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, forsøger nemlig lige nu sammen med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, og lederne af Egypten og Qatar at nå frem til en aftale, der vil betyde seks uger med "forlænget pause i kampene".

Det siger USA's FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, i en udtalelse i forbindelse med Algeriets forslag til en resolution.

- Forslaget til resolutionen, der fremsættes, vil ikke opnå disse resultater, og kan endda blive deres modsætning, siger hun.

- USA vil ikke støtte, at der handles på dette forslag til en resolution. Skulle det komme op til afstemning, som det er nu, vil det ikke blive vedtaget, siger hun.

Ligesom i tidligere forslag, der er blevet afvist af USA og Israel, fordømmer Algeriets forslag ifølge AFP ikke Hamas' angreb den 7. oktober.

USA har som permanent medlemsland i Sikkerhedsrådet vetoret og kan derfor standse en resolution ved at stemme nej til den.

