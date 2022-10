Lyt til artiklen

Tirsdag kom det frem, at Kina rekrutterer tidligere britiske piloter for at lære om vestlige våben og strategier.

Nu rapporterer Washington Post, at Saudi-Arabien siden 2016 har hyret 15 pensionerede amerikanske militærtopfolk som konsulenter for landets forsvarsministerium, som ledes af kronprins Mohammed bin Salman, som menes at stå bag det brutale mord på journalisten Jamal Khashoggi i 2018.

Blandt de betalte rådgivere er tidligere sikkerhedsrådgiver for Barack Obama, general James L. Jones, samt general Keith Alexander, som var leder af det amerikanske sikkerhedsråd under både Obama og George W. Bush.

I alt har flere end 500 pensionerede medlemmer af USAs væbnede styrker taget imod lukrative jobtilbud fra fremmede regeringer.

De fleste har været fra lande, som er kendt for brud på menneskerettighederne, skriver avisen.

I Saudi-Arabien har de amerikanske topfolk spillet en afgørende men usynlig rolle i at opgradere landets militær.

Kongressen tillader pensionerede amerikanske militærfolk at arbejde for andre lande, men kun med tilladelse fra deres gren af det amerikanske forsvar.

Washington Post noterer dog, at den amerikanske regering har forsøgt at hemmeligholde de fremmede landes ansættelser af amerikanere, og først efter et to år langt retsligt opgør er det lykkedes for avisen via den amerikanske offentlighedslov at få udleveret 4.000 sider med dokumenter om 450 tidligere tropper i luftvåbnet, flåden, hæren eller i marinekorpset.

Dokumenterne viser, at seks tidligere Pentagon-ansatte sikrede sig en kontrakt til en værdi af 23,6 millioner dollar (cirka 178 millioner kroner) i Qatar.

I Saudi-Arabien blev en tidligere Navy SEAL ansat som rådgiver for special operations til en årsløn på 258.000 dollar, og helikopterpiloter fik mere end 200.000 dollar om året for at arbejde for De Forenede Arabiske Emirater.