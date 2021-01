»Da jeg så det ske, var jeg bange for, at han var der. Jeg tror allerede, at I ved, at han var der. Det er et godt billede af ham, og jeg genkender emblemerne (på tøjet red.).

8. januar modtog FBI i USA et opsigtsvækkende telefonopkald fra en kvinde i kølvandet på det historiske angreb på Kongressen fra opildnede Trump-støtter.

Hun var ikke er sekund i tvivl efter 18 års ægteskab.

Det var hendes eksmand - der iført militærhjelm, kampuniform, skudsikker vest og udstyret med en håndfuld plastikstrips, som kan bruges som håndjern - der var trængt ind i Kongressen og var fanget på et foto midt i Senatet.

Afsløret af ekskonen: Det er ham Foto: Win McNamee/Getty Images/AFP Vis mere Afsløret af ekskonen: Det er ham Foto: Win McNamee/Getty Images/AFP

Det fremgår af kvindens vidneudsagn til FBI.

Manden hedder Larry Rendell Brock, 53 år og fra Texas

Han er tidligere oberstløjtnant i det amerikanske luftvåben.

På baggrund af ekskonens og flere andre henvendelser kunne FBI søndag skride til anholdelse af Larry Rendell Brock, skriver det texanske nyhedsmedie nbcfw.com og en række andre medier.

Det amerikanske justitsministerium skriver i en arrestordre, at Larry Rendell Brock er sigtet for med magt at have trængt ulovligt ind i en offentlig bygning og for at forstyrre den offentlige orden i Kongressen.

Samtidig er FBI angiveligt ved at efterforske, om Larry Rendell Brock og en anden Trump-støtte kan have haft til hensigt at kidnappe eller tage kongresmedlemmer til gidsel under stormløbet på Kongressen 6. januar.

Det er de hvide plastikstrips, der skal have foruroliget FBI. For hvorfor tager man en håndfuld simple håndjern med sig ind i Kongressen?

B.T. skrev mandag, at amerikansk politi har anholdt den 30-årige bartender Eric Munchel fra Nashville.

Manden på billedet er anholdt. Det er en 30-årig bartender fra Nashville. FBI efterforsker angiveligt nu, om han havde til hensigt at bruge de hvide plastik strips til at tage gidsler. Foto: WIN MCNAMEE Vis mere Manden på billedet er anholdt. Det er en 30-årig bartender fra Nashville. FBI efterforsker angiveligt nu, om han havde til hensigt at bruge de hvide plastik strips til at tage gidsler. Foto: WIN MCNAMEE

Også han var udstyret med en håndfuld hvide plastik strips, da han stormede Kongressen.

Seth Abramson, professor ved University of New Hampshire, vurderer i et opslag på Twitter, at nogle af oprørerne havde forberedt sig på en gidselsituation.

I agree with those saying that if you are a violent seditionist and you force your way into the United States Capitol with a large stock of zip ties, it's an indication that you intended to take hostages, possibly Members of Congress. This criminal plot must be investigated ASAP. pic.twitter.com/GzEugLJmCz — Seth Abramson (@SethAbramson) January 7, 2021

»Hvis du er en voldelig oprører, og du tilkæmper dig adgang til den amerikanske kongres med en stor mængde plastikstrips, er det en klar indikation på, at du har til hensigt at tage gidsler,« skriver Seth Abramson på Twitter.

Ifølge en række amerikanske medier foregik planlægningen af angrebet på Kongressen helt åbent i diverse fora på internettet i dagene, ja ugerne op til stormløbet på Kongressen.

Og derfor burde de amerikanske myndigheder have forudset risikoen for, at demonstrationen kunne udvikle sig voldeligt; fem døde under optøjerne, herunder en politimand.

Det siger den amerikanske forsker i indenlandsk ekstremisme Jared Holt fra tænketanken Atlantic Council til dr.dk.

Han vurderer, at det kan gå endnu værre næste gang, hvis ikke hele det amerikanske samfund nu kigger indad, og myndighederne forbereder sig på at imødegå nye optøjer.

FBI advarer allerede nu om, at der er planer om væbnede protester forud for indsættelsen af Joe Biden som præsident 20. januar.

På sociale medier og andre dele af internettet cirkulerer en opfordring til at komme til demonstration søndag i USA's hovedstad, Washington D.C., og i hovedstæderne i USA's 50 stater. Deltagerne opfordres til at medbringe våben.