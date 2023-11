I 235 dage gemte Saddam Hussein sig i et hul i jorden, før amerikanske tropper fandt ham.

Manden, som gemte diktatoren, hedder Alaa Namiq, og han er hovedpersonen i en ny, norsk dokumentar.

I den åbner han op for det, der indtil videre har været en gåde. Hvorfor – og ikke mindst hvordan – endte han med at gemme verdens vel nok mest eftersøgte mand så længe?

»Da jeg åbnede døren, stod præsidenten foran mig. Amerikanerne nærmer sig, kender du et sted?« fortæller Alaa Namiq i dokumentaren, som Dagbladet har set.

I Mellemøsten er gæstfrihed ikke for sjov, så Alaa Namiq valgte – på trods af den enorme fare, der var forbundet med at hjælpe Saddam Hussein – at gemme diktatoren.

»Vi kunne ikke stole på nogen. Ikke engang vores nærmeste,« siger Alaa Namiq, som ikke engang fortalte hemmeligheden til sin kone.

Med sin beslutning valgte Alaa Namiq også at afstå en ganske klækkelig findeløn, som lød på hele 25 millioner dollar for Saddam Hussein.

Efter 235 dage gik den ikke længere. Amerikanerne kom og hev – helt bogstavelig talt – Saddam Hussein op ad hullet.

Konsekvenserne for Alaa Namiq var også store, da han blev sendt til det berygtede Abu Ghraib-fængsel.

Dokumentaristen bag filmen hedder Halkawt Mustafa. Han er norsk-kurdisk og flygtede fra Saddam Husseins regime.

Derfor var det da også et anstrengt første møde mellem de to mænd.

»Under det andet møde skændtes vi meget. Forestil dig, at jeg flygter fra Saddam Hussein, og Alaa ser ham som sin præsident.«

Halkawt Mustafa fik dog i sidste ende forklaret, at historien, han var ude efter, ikke handlede om politik, men det famøse hul.

Saddam Hussein mistede magten over Irak 9. april 2003. Han blev fanget 13. december samme år og henrettet 30. december 2006.