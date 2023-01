Lyt til artiklen

I al hemmelighed drog han til Kyiv.

Det var, kort før Ukraine blev invaderet af nabolandet Rusland.

Og det var den amerikanske præsident, der havde sendt ham.

Ifølge en ny bog, 'The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House', blev CIA-direktøren Bill Burns sendt til Kyiv, dengang det stadig virkede næsten utænkeligt, at Rusland skulle bringe krig tilbage til Europa.

Det var dengang, i januar 2022, da Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, stadig afviste ideen om, at hans land ville blive invaderet.

Men Bill Burns var sendt østpå af Joe Biden med en klar besked til Ukraines præsident:

Rusland planlægger at myrde dig.

Det skriver Business Insider på baggrund af et uddrag fra bogen, der endnu ikke er udkommet. Den er skrevet af Chris Whipple, der er dokumentarfilmskaber og forfatter og før har skrevet om CIA og Det Hvide Hus.

Ifølge bogen havde USA blandt andet hemmelige oplysninger om, at russerne ville gå efter lufthavnen i Hostomel nord Kyiv, hvor der i slutningen af februar kort efter invasionen var meget voldsomme kampe. Foto: - Vis mere Ifølge bogen havde USA blandt andet hemmelige oplysninger om, at russerne ville gå efter lufthavnen i Hostomel nord Kyiv, hvor der i slutningen af februar kort efter invasionen var meget voldsomme kampe. Foto: -

Og beskeden skulle angiveligt have ramt den ukrainske præsident, der blev påvirket af beskeden.

»Efterretningerne var så detaljerede, at de hjalp Zelenskyjs sikkerhedsstyrker til at forpurre to forsøg på at komme ham til livs,« lyder det i bogen.

I samme hemmelige møde delte CIA-direktøren angiveligt også Putins plan for invasionen for at hjælpe Ukraine med at forberede sig på det utænkelige.

Herunder åbenbart de detaljerede planer for at indtage Hostomel-lufthavnen nord for Kyiv, hvor der netop endte med at være hårde kampe i de første dage.

Måneden efter besøget invaderede Rusland som bekendt Ukraine i en invasionskrig, der stadig pågår lige nu. Ifølge de ukrainske myndigheder er det lykkedes Ukraine flere gange siden krigens udbrud at afværge mordforsøg på præsidenten.