Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er blevet kaldt 'afsporet', 'ikke normalt' og 'det skøreste møde i Trumps præsidentskab'.«

Sådan er et famøst møde, der endte i en 'kaotisk konfrontation', blevet beskrevet, i forbindelse med at det tirsdag var en del af høringen om stormløbet på Kongressen sidste år.

Det skriver en række medier, herunder The New York Times, NBC News og CNN.

Et særligt udvalg i Repræsentanternes Hus efterforsker for tiden stormløbet og forhenværende præsident Donald Trumps rolle i det – og i den forbindelse har man kastet et blik på efterdønningerne af præsidentvalget i 2020, som Trump i november det år tabte til Joe Biden.

ARKIVFOTO fra under en høring, hvor et særligt udvalg i Repræsentanternes Hus efterforsker stormløbet. Foto: SHAWN THEW Vis mere ARKIVFOTO fra under en høring, hvor et særligt udvalg i Repræsentanternes Hus efterforsker stormløbet. Foto: SHAWN THEW

Nogle uger efter nederlaget – 18. december 2020 – blev et møde stablet på benene i Det Hvide Hus, og ingen af de involverede har indtil nu offentligt kommenteret, hvad der skete.

Men i forbindelse med høringen er der dukket flere oplysningerne frem om netop det.

Blandt de tilstedeværende var der – ifølge oplysningerne – to lejre.

På den ene side var der medarbejderne fra Det Hvide Hus, der mente, at Trump skulle indrømme at have tabt – og på den anden side var der en gruppe af eksterne rådgivere og Trump-støtter, herunder hans personlige advokat, Rudy Giuliani, Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, Michael Flynn, og Trumps kampagneadvokat, Sidney Powell.

Under mødet skal nogle af Trumps rådgivere have rådet ham til at holde fast i sine påstande om, at Bidens sejr skyldtes valgsvindel og i ønsket om at vælte valget.

Ud fra vidneudsagn fra tidligere justitsminister William P. Barr og andre beskrev udvalget under høringen i detaljer, hvordan rådgiverne foreslog en bekendtgørelse om at få militæret til at beslaglægge stemmemaskiner i afgørende stater, hvor Trump havde tabt.

»Fredag 18. december aflagde hans (Trumps, red.) hold af eksterne rådgivere ham et overraskelsesbesøg i Det Hvide Hus, som hurtigt ville blive legendarisk,« fortalte det demokratiske udvalgsmedlem Jamie Raskin under høringen tirsdag:

»Mødet er blevet kaldt 'afsporet', 'ikke normalt' og 'det skøreste møde i Trump-præsidentskabet'.«

ARKIVFOTO af Donald Trump i Det Ovale Kontor i Det Hvide Hus. Foto: Evan Vucci Vis mere ARKIVFOTO af Donald Trump i Det Ovale Kontor i Det Hvide Hus. Foto: Evan Vucci

I det ene ringhjørne stod derfor advokaterne fra Det Hvide Hus, der argumenterede for, at der ikke var nogen beviser for den omfattende valgsvindel, som Trump-lejren påstod, havde fundet sted.

Men deres holdning faldt ikke i god jord hos de eksterne rådgivere.

Det har Eric Herschmann, der var en af advokaterne fra Det Hvide Hus, ifølge The Guardian fortalt, da han afgav forklaring:

»(Flynn) skreg til mig, at jeg var en quitter (en, der giver op, red.) og blev ved med at stå op og vende sig om og skrige ad mig. Jeg havde sådan set fået nok af ham, så jeg råbte tilbage: 'Kom enten herover, eller sæt din røv ned igen'.«

»Jeg tror, at det nåede dertil, hvor skrigeriet var helt, helt ude af kontrol. Folk kom ind, det var sent om aftenen, det havde været en lang dag, og det, de foreslog, syntes jeg, var skørt,« tilføjer Herschmann.

En anden af rådgiverne fra Det Hvide Hus, Pat Cipollone, fortæller, at han ikke mente, at Trumps eksterne rådgivere gav præsidenten gode råd.

Han bad derfor blandt andet Flynn, Giuliani og Powell om at frembringe beviser for deres påstande – eller helt droppe dem.

»At få den føderale regering til at beslaglægge stemmemaskiner, det er en frygtelig idé. Sådan gør vi ikke tingene i USA,« fortæller Pat Cipollone under sin forklaring af hændelsen.

Også en anden tidligere rådgiver i Det Hvide Hus, Derek Lyons, har afgivet forklaring om, hvad der skete på mødet, som ifølge ham ikke var 'afslappende', men i stedet var fyldt med råben:

»Til tider var der folk, der råbte ad hinanden og kastede fornærmelser efter hinanden. Det var ikke bare mennesker, der sad rundt omkring på en sofa og snakkede,« fortæller han og tilføjer:

»De fire udenforstående i rummet (herunder Flynn, Giuliani og Powell, red.) hævdede at have rigeligt med beviser til at understøtte resultaterne. Andre, inklusive mig selv, bestred det, og så var der en diskussion om, at de (de eksterne rådgivere, red.) ikke havde det (beviserne, red.) nu, men at de vil få det eller noget i den dur.«

I et vidneudsagn vist på video under tirsdagens høring genkaldte også Guiliani sig sine udtalelser på mødet:

»I fyre er ikke hårde nok. Eller måske skal jeg formulere det på en anden måde: I er en flok tøsedrenge, undskyld udtrykket,« sagde han til de Trump-rådgivere, der opfordrede præsidenten til at acceptere sit nederlag.

Ifølge det demokratiske udvalgsmedlem Jamie Raskin er det 'kritisk vigtigt' at få belyst, hvad der skete på mødet, da Trump ifølge ham flere timer fik mulighed for at se, hvordan »hans rådgivere i Det Hvide Hus og andre advokater i Det Hvide Hus destruerede de grundløse påstande og latterlige juridiske argumenter fra Sidney Powell, Mike Flynn og andre«.

Alligevel valgte Trump den 19. december – få timer efter det seks timer lange møde – i et tweet at opfordre sine tilhængere til at strømme til Washington for at deltage i en 'stor protest' og skrev:

»Vær der. Det bliver vildt.«