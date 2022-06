Lyt til artiklen

Han har længe været en torn i øjet på Vladimir Putin og den russiske præsidents inderkreds.

Ikke mindst på grund af hans talrige afsløringer af hemmeligheder fra de normalt mørklagte russiske efterretningstjenester.

Nu er den uafhængige, russiske graverjournalist Andrei Soldatov officielt havnet på listen over internationalt efterlyste, som de russiske myndigheder gerne vil have fat i.

Det meddelte den 46-årige journalist i denne uge på sin egen Twitter-side:

»Min mandag: mine konti i russiske banker er beslaglagt, og jeg er kommet på Ruslands efterlysningsliste.«

Andrei Soldatov er ekspert i de russiske sikkerhedstjenester, og en af landets mest profilerede graverjournalister. Han er i dag bosat uden for Rusland.

Ifølge det uafhængige medie The Moscow Times fandt han ud af, at han var havnet på listen over eftersøgte, da to russiske banker oplyste ham om, at hans indeståender var blevet indefrosset.

Selvom sagen allerede var startet 17. marts, fik han det først at vide næsten tre måneder senere.

Den Putin-kritiske graverjournalist Andrei Soldatov er bosat uden for Rusland, men frygter nu at kunne blive anholdt, hvis han rejser internationalt. Foto: Alexander Zemlianichenko

De russiske myndigheders skridt kommer dog ikke som nogen egentlig overraskelse for ham, efter at han sammen med sine kolleger er blevet udsat for et stadig større pres på det seneste.

Siden Ruslands angrebskrig mod Ukraine begyndte, har han sammen med sin kollega Irina Borogan offentliggjort adskillige beretninger om udrensninger og ballade inden for den russiske sikkerhedstjeneste FSB (Federalnaja Sluzjba Bezopasnosti). Historier, som myndighederne ifølge Soldatov har arbejdet ihærdigt på at afvise.

Blandt andet at FSB-topfiguren Sergej Beseda var blevet arresteret og varetægtsfængslet i det berygtede Lefortovo-fængsel.

»Jeg kunne ikke forudsige, hvad der ville ske præcist, men det var klart, at for FSB er det vigtigt, at denne information om, at noget er galt i FSB, simpelthen skulle forsvinde,« lyder det fra den kritiske graverjournalist.

Andrei Soldatov er den tredje russiske journalist, der i løbet af den seneste måned er røget på styrets liste over eftersøgte efter at have udfordret Putin-styrets officielle kurs.

Også netmediet Agentura.ru, som han er redaktør for, er blevet lagt ned af de russiske myndigheder.

Ifølge Soldato kan den russiske efterlysning af ham betyde, at han risikerer at blive anholdt, hvis han foretager internationale rejser.

»Det er tydeligt, at de bruger de sædvanlige metoder i håb om at kunne forhindre afsløringerne af FSB, som alle baserede sig på kilder fra Putins inderkreds,« har Adrei Soldatov ifølge norske Dagbladet reageret på efterlysningen.

»Alt det her ret ubehageligt fra et personligt synspunkt, men det er også tegn på, at regeringen kæmper med at isolere Rusland fra internettet og indføre censur,« tilføjer han.