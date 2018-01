En familie bestående af to voksne og to piger på 11 og 14 år blev i sidste uge fundet død i deres hjem i den sydvenske by Bjärred ved Skåne, og nu har politiet fundet et afskedsbrev fra forældrene i huset, der indikerer, at forældrene selv slog deres børn ihjel for herefter at tage deres eget liv.

Det skriver flere svenske medier, heriblandt Aftonbladet og Expressen.

Politiet gik fredag ud med nyheden om, at man har fundet afskedsbrevet i forbindelse med de omfattende undersøgelser, man har foretaget i familiens hjem.

Politiaktion i Bjärred nær Lund i Sverige, tirsdag den 9. januar 2018. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT (arkiv). Politiaktion i Bjärred nær Lund i Sverige, tirsdag den 9. januar 2018. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT (arkiv).

I brevet er det blandt andet beskrevet, hvordan forældrene ikke så nogen livskvalitet eller fremtid grundet deres to døtres sygdom.

Brevet var underskrevet af begge forældre, men svensk politi ønsker på nuværende tidspunkt ikke endeligt at bekræfte, at brevet er skrevet af forældrene.

Politiet føler sig dog alligevel sikre nok på oplysningerne til at melde dem ud i offentligheden.

»Det er en undersøgelse i gang i forbindelse med mordsagen, som fortsat kører. De nye oplysninger, vi går ud med i dag, er, at forældrene var enige om at afslutte deres egne og deres børns liv,« siger Lina Isaksson, pressechef ved politiet i Region Syd, til Aftonbladet.

Familien blev fundet død i deres hjem tirsdag den 9. januar, efter faderens chef havde slået alarm, fordi han ikke var mødt op til en konference i Skåne, og hurtigt meddelte politiet, at man efterforskede sagen som mord.

Politiaktion i Bjärred nær Lund i Sverige, tirsdag den 9. januar 2018. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT Politiaktion i Bjärred nær Lund i Sverige, tirsdag den 9. januar 2018. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

Det har tidligere været fremme i de svenske medier, at de to døtre på 11 og 14 år led af sygdom, men politiet er ikke gået i nærmere detaljer om, hvad de to piger fejlede.

Det vides dog, at de begge blev hjemmeundervist, og rektoren på den ene piges skole har beskrevet familien som værende i 'dyb krise'.

»Vi har arbejdet tæt, og vi har set en familie i en dyb krise. Men at det ville gå sådan her lå ikke i kortene. Det kunne ingen tro,« siger Margareta Strand Karlsson, der er rektor på Alfredshällsskolan i Bjärred, til Expressen i sidste uge.

Der blev sat lys og blomster ved familiens hjem i Bjärred i Sydsverige. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT Der blev sat lys og blomster ved familiens hjem i Bjärred i Sydsverige. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

Siden fundet af familien i sidste uge, har politiet afhørt omkring 50 mennesker, der både omfatter familiemedlemmer og personer uden for familien. Der har været foretaget omfattende tekniske undersøgelser, og der pågår stadig undersøgelser i sagen. Man regner dog med at lægge sagen ned, når undersøgelserne er afsluttet.

»Ingen af de mistænkte er i live, så der er ingen personer at stille til ansvar for det her,« siger Lina Isaksson til

Det er stadig uklart, hvordan familien døde, om man afventer fortsat resultatet af obduktionen.