Familien til Afrikas yngste milliardær, Mohammed Dewji, der blev bortført i sidste uge, udlodder nu en halv million dollars til enhver, der kan komme med informationer om, hvor han er. Det skriver New York Post.

»For at øge indsatsen for at få vores elskede søn hjem, udlodder familien en dusør på en milliard shillings (svarende til knap en halv million dollars eller godt tre millioner danske kroner, red.) til alle, der kan bringe nyt til sagen,« siger Mohammed Dewjis onkel, der er talsmand for familien.

43-årige Mohammed Dewji blev bortført torsdag i sidste uge under et ophold på et luksushotel i det østafrikanske land Tanzania, oplyste en lokal politichef i Tanzania ved navn Lazaro Mambosasa.

To bevæbnede og maskerede mænd har ifølge Mambosasa ført Dewji bort fra et hotel i byen Dar es-Salaam. Dewji var angiveligt på hotellet for at træne.

Da de to mænd kørte bort med Dewji, skød de op i luften.

Ifølge politichefen i Dar es-Salaam, Paul Makonda, har politiet i området øget sikkerheden ved alle grænseovergange og lufthavne.

Billeder fra videoovervågning viser ifølge Makonda, at der er tale om to hvide mænd, der står bag bortførelsen. Det er hidtil den eneste beskrivelse af gerningsmændene, der er kommet frem.

Erhvervsmagasinet Forbes anslog i 2016, at Dewji er god for 1,5 milliarder dollar. Det svarer til 11,2 milliarder kroner. Han står desuden i spidsen for MeTL Group, der opererer i adskillige lande.