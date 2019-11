I flere lande får mennesker på flugt nu bedre muligheder for at uddanne sig og forberede sig på at vende hjem, når krigen er slut.

Antallet af flygtninge i verden er det højeste i nyere tid, og langt de fleste flygtninge er ikke kommet til Europa. Fire ud af fem flygtninge er i nærområderne, og Etiopien et af de afrikanske lande, der huser allerflest flygtninge.

En af dem er Duop på 24, der flygtede fra militante grupper i Sydsudan.

”Hvis du siger nej til at slås for dem, så slår de dig bare ihjel med det samme,” fortæller han. I stedet valgte Duop at flygte. Da han har en bachelor i regnskab, håber han, at han kan læse videre og forhåbentlig en dag vende hjem til Sydsudan, når der bliver fred.

Tidligere ville det være ekstremt svært for en fyr som Duop at læse videre i Etiopien, mens han var flygtning. Men en ny måde at tænke på flygtninge på er ved at sprede sig i flere lande i Afrika. I Etiopiens nye flygtningepolitik fremgår det, at flygtninge blandt andet skal have ret til at bevæge sig frit, at tage arbejde, og at have adgang til sundhed og uddannelse. En del af indsatsen finansieres af udviklingsbistand, heriblandt fra Danmark.

”Tanken er at gå væk fra den type lejr-politik, hvor flygtninge sidder som passive modtagere af nødhjælp i en lejr, og så i stedet give flygtningene mulighed for at blive selvforsørgende og bidrage til samfundet,” siger Elisabeth Haslund, der er talsperson for FN’s Flygtningeorganisation UNHCR. Hun har netop været på besøg i Etiopien, og hun fortæller, at der allerede er tydelige resultater af den nye tilgang:

”Tusindvis af flygtningebørn går nu i skole sammen med etiopiske børn i etiopiske skoler, flygtninge har fået langt bedre adgang til sundheds- og sociale services, og de kan åbne bankkonti. De har også fået bedre adgang til ID-papirer og dokumentation. For eksempel har mere end 11.000 flygtningebørn nu fået fødselsattester, hvilket de ikke havde før. Og der er masser af andre projekter i gang,” siger Haslund.

Flere andre afrikanske lande er også begyndt at gå i samme retning som Etiopien. Heriblandt Uganda og Kenya.