Førstedamen i det sydafrikanske land Lesotho meldte sig til politiet tirsdag efter at have været forsvundet.

Politiet i Lesotho har tirsdag sigtet landets førstedame for drab på sin mands - premierminister Thomas Thabanes - ekskone.

Otte andre er ligeledes sigtet i sagen.

- Hun er sigtet for drab sammen med otte andre, der er i Lesotho og Sydafrika, siger vicepolitikommissær Paseka Mokete i det sydafrikanske land ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han tilføjer, at politiet har en "stærk sag" mod førstedamen, Maesaiah Thabane.

Hun meldte sig selv til politiet tidligere tirsdag og kommer nu til at tilbringe natten i politiets varetægt, rapporterer den britiske tv-station BBC.

Hun forsvandt pludselig i sidste måned, da politiet udtrykte ønske om at tale med hende, efter at der var dukket nye beviser op i sagen.

Det drejer sig om opkald omkring drabstidspunktet, der er foretaget fra en mobiltelefon, som tilhører premierministeren. Det fremgår af et brev fra Lesothos politichef, som kom frem i januar.

Premierminister Thomas Thabane er ligeledes blevet afhørt af politiet i sagen.

Medlemmer af hans eget regeringsparti, All Basotho Convention (ABC), har beskyldt ham for at lægge forhindringer i vejen for opklaringen af drabet.

Thabane har sagt, at han vil træde tilbage fra sit embede, men har ikke sat dato på.

Drabet skete i juni 2017. Her blev premierministerens ekskone, Lipolelo Thabane, skudt og dræbt udenfor sit hjem i Lesothos hovedstad, Maseru.

Drabet skete, to dage inden at Thomas Thabane blev taget i ed som premierminister, og det sendte chokbølger igennem det lille kongerige.

Det separerede par var på det tidspunkt midt i en bitter skilsmisse.

