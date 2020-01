I 2017 blev den nu 80-årige premierminister i det afrikanske land Lesotho, Thomas Thabanes, kone myrdet. Nu bliver han afhørt i sagen.

Det sker to uger, efter hans nye kone, Maesaiah Thabane på 42 år, valgte ikke at møde op, da politiet bad hende komme ind til en afhøring.

Hans første kone, Lipolelo Thabane, der blev 58 år, blev fundet myrdet udenfor sit hjem i juni 2017. Det skriver Daily Mail.

Thabane og hans kone var i perioden op til drabet midt i en dramatisk skilsmisse.

Politiets blik faldt på premierministeren, da man fik indsigt i nogle opkald fra hans telefon.

Det viste sig, at nogen, der befandt sig på gerningsstedet, da drabet fandt sted, havde ringet til hans telefon.

Og det er derfor man nu - år efter - genoptager efterforskningen.

Mordet og anklageren har skabt røre i landet, hvor der i forvejen har været en del oprør mod det politiske styre.

Mens politiet har afhørt Thabane, har der været omkring 600 borgere på gaden i protest i hovedstaden Maseru.

'Thabane bør gå af i dag,' stod der på de skilte, de havde medbragt, og flere råbte: 'Vi vil have retfærdighed for Lipolelo (den afdøde kone, red.).'

Selv folk fra hans eget parti har anklaget ham for at hæmme efterforskningen til sin egen fordel.

Thabane selv har udtalt, at han ikke forlader posten som premierminister, før han bliver for gammel til at kunne passe den.