Kort efter 3.000 tons ammoniumnitrat forårsagede en altødelæggende eksplosion i Libanon, blev en lignende mængde af sprængstoffet fundet på havnen i Dakar.

Det var en række havnearbejdere i den vestafrikanske kystby, der slog alarm og gjorde at opmærksom på at en lignende - faktisk en smule større - mængde ammoniumnitrat, var opmagasineret midt i Senegals tætbefolkede hovedstad.

Herefter fik myndighederne i Senegal ifølge The New York Times travlt med at flytte lageret.

En konvoj af lastbiler har kørt i pendulfart mellem havnen i Dakar og nogle guldminer i nabolandet Mali.

Sådan ser havnen i Beirut ud efter den voldsomme eksplosion den 4. august. Foto: WAEL HAMZEH

Onsdag fortalte en ledende politimand på havnen, politiofficeren Seydou Toure, The New York Times, at 40 lastbiler med 1.400 ton ammoniumnitrat allerede er kørt væk.

Talsmænd fra havnen i Dakar har nægtet at svare på, hvor langt sprængstoffet har været opmagasineret på havnen, hvilke skibe, der er har fragtet det til byen, sam hvorfor lageret har vokset sig så stort.

Ammoniumnitrat, som oftest bruges som gødning og sprængstof i miner, er som regel harmløst, men kan være sprængfarligt, hvis det opbevares i intens varme og under pres.

Sprængstoffet har flere gange været årsag til indstriulykker - senest i Beirut.

Flere lande flytter lagre

Ifølge FN's internationale søfartsorganisation, IMO, har den katastrofale ulykke på havnen i Beirut fået havnemyndigheder i hele verden på tæerne.

»Efter det, der skete i Beirut, har mange havne og mange myndigheder tjekket (hvad der er opmagasineret i deres lagerbygninger, red.) og gennemgået deres sikkerhedspolitikker,« Alfredo Parroquin-Ohlson fra IMO.

Eksempelvis har politiet i Rumænien ifølge The New York Times beslaglagt 8500 ton ammoniumnitrat, mens Indien har flyttet 700 ton, der har ligget oplagret på havnen i Chennai i fem år.