Fra et frit liv på den afrikanske savanne til et liv i fangenskab bag lås og slå.

Det vestafrikanske land Namibia har i alt udbudt 170 elefanter på auktion til højestbydende, og landet har allerede indfanget de første vilde elefanter, der er solgt til livslang indespærring.

Det oplyser dyreværnsorganisationen World Animal Protection International.



En af køberne er den mellemøstlige oliestat Forenede Arabiske Emirater, der har købt de indfangede elefanter som ny attraktion i en eller flere af landets zoologiske haver.

Fakta om elefanter Elefanter er yderst intelligente og følsomme dyr, der lever sammen i tætte familiestrukturer i naturen.

Mødrene bliver sammen med deres unger i fire-fem år, og andre mødre hjælper til med pasningen af elefant-kalvene.

Elefanter har et højt udviklet sanseapparat, der bl.a. giver dem en særlig god hukommelse, og som gør dem i stand til at kommunikere med hinanden over afstande på op til 80 kilometer.



Auktionen og salget af de vilde elefanter har afstedkommet internationale protester fra en lang række dyreorganisationer, der anser indfangningen og handlen med elefanterne for uetisk og moralsk forkastelig i forhold til de vilde dyrs liv og velfærd.



»At indfange vilde elefanter med det ene formål, at de skal leve resten af deres liv bag tremmer i en zoologisk have, er inhumant og ufatteligt respektløst over for de dyr, som er berørt. De har ret til et frit liv i naturen, langt væk fra den sørgelige realitet, der nu venter dem,« siger Stephanie Kruuse Klausen, kampagneansvarlig for World Animal Protection DK, i en pressemeddelelse.

Hun peger på, at eksporten af de vilde namibiske elefanter er på kant med den internationale aftale om handel med vilde dyr. En aftale, som også Namibia har tiltrådt.



Derfor appellerer World Animal Protection International til landets regering om at annullere deres planer og sætte de vilde elefanter fri.