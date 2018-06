Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, har angiveligt forpligtet sig til at gøre sit hjemland 'fuldstændig atomvåbenfri'.

Det skal han have skrevet under på i et 'historisk' dokument tirsdag, hvor han mødtes med den amerikanske præsident Donald Trump for første gang. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Efter de to ledere havde underskrevet dokumentet foran den forsamlede presse, var der længe stor mystik om, hvad dokumentet helt præcist indeholdt, da ingen af de to ville fortælle nærmere om det.

Her viser Donald Trump dokumentet frem. Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Her viser Donald Trump dokumentet frem. Foto: JONATHAN ERNST

Mens Kim Jong-un kaldte dokumentet 'historisk' og sagde, at 'verden vil se en enorm forandring', fortalte Trump, at der var tale om 'et meget vigtigt' og 'omfattende dokument', som begge sider vil blive 'meget imponeret over'.

Nu begynder flere internationale medier at berette om detaljer fra aftalen.

Ifølge AFP indeholder dokumentet blandt andet også en aftale om en etablering af nye relationer mellem USA og Nordkorea, hvor amerikanerne skal have forpligtet sig til at give nogle 'sikkerhedsgarantier'.

Her ses de to lederes underskrifter på dokumentet. Foto: SAUL LOEB Vis mere Her ses de to lederes underskrifter på dokumentet. Foto: SAUL LOEB

På topmødet har Donald Trump og Kim Jong-un diskuteret atomnedrustning på den koreanske halvø og mildere sanktioner mod Nordkorea. Det er første gang i historien, at en siddende amerikansk præsident og en nordkoreansk leder mødes.

Opdateres...