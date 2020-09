Den italienske politiker og eks-premierminister Silvio Berlusconi er blevet indlagt som en 'sikkerhedsforanstaltning'.

Det sker, efter han er testet positiv for coronavirus.

Det skriver nyhedsbureauet AFP på Twitter.

Det var onsdag, det kom frem, at Berlusconi – der bliver 84 år i slutningen af september – har fået foretaget to test, der begge har givet et positivt resultat.

Silvio Berlusconi har været premierminister i Italien ad tre omgange fra 1994 til 2011. Derudover har han været ejer af den italienske fodboldstorklub AC Milan.

I dag ejer han Serie C-klubben SS Monza.

Samtidig står han i spidsen for et stort mediekonglomerat.

#BREAKING Berlusconi hospitalised as 'precaution' after positive virus test: statement pic.twitter.com/ICYEnc0c1o — AFP news agency (@AFP) September 4, 2020

Italien er et af de lande, der har været hårdest ramt af den globale coronapandemi.

Flere end 272.000 er testet positive for virussen i landet, hvoraf 35.000 efterfølgende har mistet livet.