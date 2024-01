Først valgte det midlertidigt at stoppe flyvningerne dertil. Så forlængede man det et par måneder. Så tre til.

Nu har flyselskabet Norwegian valgt at aflyse alle fly til den israelske by Tel Aviv i ni måneder.

Det oplyser Norwegian i en mail til DR Nyheder.

Helt præcist har man aflyst alle flyvninger frem til 24. oktober – og årsagen skal findes i den igangværende konflikt mellem Israel og den palæstinensiske terrorbevægelse Hamas.

»Vi følger situationen tæt, og som det ser ud lige nu, mener vi, at situationen i og omkring Israel fortsat er for usikker til, at vi synes, det er forsvarligt at genoptage vores almindelige flyvninger til Tel Aviv,« skriver flyselskabet i mailen til DR Nyheder.

Hvis situationen ændrer sig, vil man foretage en ny vurdering, lyder det.

I kølvandet på Hamas' brutale overraskelsesangreb på Israel den 7. oktober sidste aflyste Norwegian i første omgang alle sine almindelige flyvninger til Israel flere dage frem.

Det blev senere forlænget til 19. december og efterfølgende yderligere forlænget ind i det nye år.

Til nyhedsbureauet Reuters oplyste luftfartsselskaberne American Airlines og Delta Air Lines desuden i december, at de har aflyst deres flyvninger til og fra Tel Aviv til 29. marts.

Israel erklærede krig mod Hamas, efter at den militante palæstinensiske gruppe den 7. oktober trængte ind i Israel fra Gazastriben.

Hamas dræbte ifølge de israelske oplysninger omkring 1.200 israelere og tog 240 andre med tilbage til Gazastriben som gidsler.

Efterfølgende indledte Israel et omfattende bombardement i Gaza, og ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder har Israel dræbt over 25.000 mennesker i Gaza, mens langt størstedelen af befolkningen på 2,3 millioner indbyggere er internt fordrevet.