»Han vil ikke have en skilsmisse, men jeg kan ikke lide ham.«

Kun få timer efter, at hendes ægtemand var blevet skudt og dræbt, blev amerikanske Lori Vallow afhørt. Undervejs grinte hun. Jokede, lavede sjov. Og kritiserede ham.

Dengang var hun ikke i politiets søgelys. Men det er hun nu.

Ikke kun for sin mulige forbindelse til ægtemandens død i juli 2019 – men også for at have dræbt sine to børn på henholdsvis syv og 17 år.

Nu har politiet i Chandler i delstaten Arizona valgt at offentliggøre en lang række videoer af de afhøringer, man har haft med blandt andre Lori Vallow – der siden er blevet omtalt som 'dommedagsmor' – i forbindelse med, at retssagen mod hende og hendes nuværende ægtemand snart går i gang.

Hendes navn blev først gang kendt, da det i efteråret 2019 kom frem, at hendes to børn, Joshua 'JJ' Vallow på syv år og Tylee Ryan på 17 år, var forsvundet. Familiemedlemmer var bekymrede for den autistiske dreng og hans teenagesøster, som ingen havde hørt fra længe.

Men der var ingen grund til bekymring, hævdede Lori Vallow og hendes nye ægtemand, Chad Daybell, da politiet kiggede forbi. Børnene opholdt sig hos slægtninge i delstaten Arizona, lød forklaringen.

Det viste sig dog ikke at være korrekt. Ingen kunne finde dem, og sagen blev omtalt i medier verden over.

Joshua Vallow på syv år og Tylee Ryan på 17 år blev først fundet dræbt flere måneder efter, at de pludseligt forsvandt i 2019. Foto: Kaua'i Police Department Vis mere Joshua Vallow på syv år og Tylee Ryan på 17 år blev først fundet dræbt flere måneder efter, at de pludseligt forsvandt i 2019. Foto: Kaua'i Police Department

Lori Vallow blev efterfølgende indkaldt for retten for at redegøre for, hvor hendes børn var – men så forsvandt også hun.

Senere blev hun fundet på Hawaii, hvor hun rejste rundt på ferie sammen med Chad Daybell.

Parret blev anholdt, mens politiet undersøgte sagen – og efter at have været sporløst væk i ni måneder, blev resterne af børnenes lig fundet i en overfladisk grav på Chad Daybells ejendom.

Siden har Lori Vallow og Chad Daybell været sigtet for at have dræbt de to børn, men det er ifølge politiet sandsynligvis ikke de eneste mørke forbrydelser, som parret har på samvittigheden.

Få måneder før, at børnene pludseligt forsvandt, blev Lori Vallows daværende ægtemand, Charles Vallow, skudt og dræbt under et skænderi.

Gerningsmanden var Lori Vallows bror, Alex Cox, der dengang forklarede, at han handlede i selvforsvar. Nu mistænker politiet dog Lori Vallow for at have haft en finger med i spillet og have været meddelagtig i ægtemandens død.

I en af de afhøringsvideoer, som politiet nu har offentliggjort, kan man blandt andet se Lori Vallow blive afhørt blot få timer efter, at Charles Vallow, som hun var gift med i 14 år, er død.

Undervejs i afhøringen både griner hun og laver sjov:

»Han var altid sur på mig. Han ville ikke have en skilsmisse, men jeg kunne ikke lide ham, og jeg ønskede ikke at skulle have noget med ham at gøre, men det var bare sådan, det var,« siger hun med et grin.

»Vi har været gift i 14 år, og jeg har holdt ham ud i 14 år,« tilføjer hun om ægtemanden, som hun efter sigende var ved at blive separeret fra.

Den efterfølgende efterforskning af hele sagen har afdækket, at både Lori Vallow og Chad Daybell tilhørte en form for dommedagskult.

Angiveligt forsøgte Charles Vallow at gribe ind over for sin hustrus dommedagstro og mentale problemer, før han blev skudt og dræbt.

Lori Vallows bror, Alex Cox, døde selv af naturlige årsager i december 2019 og blev aldrig sigtet for noget inden da.

Chad Daybell og Lori Vallow. Foto: Rexburg Police Department Vis mere Chad Daybell og Lori Vallow. Foto: Rexburg Police Department

Nu sidder Lori Vallow så sigtet for drabene på sine to børn og for at have været meddelagtig i skyderiet på sin daværende ægtemand.

Som en krølle på halen er hendes nuværende ægtemand, Chad Daybell, derudover også sigtet for at have forårsaget sin tidligere hustru, Tammy Daybells, død.

Hun døde nogle få uger før, at han blev gift med Lori Vallow.

Sidstnævnte er blevet mentalundersøgt, og hun er ikke vurderet til at være rask nok til at kunne møde i retssalen. Men hun er vurderet til at være strafegnet.

Hun er indlagt på en psykiatrisk afdeling.