Afstemningsdebatten om brexit i parlamentet indledes den 4. december og fortsætter flere efterfølgende dage.

Det britiske parlament vil holde en afgørende brexitafstemning 11. december tidligt på aftenen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den skal vise, om der er støtte til premierminister Theresa Mays brexitaftale. Afstemningen indledes den 11. december klokken 19.00 (klokken 20.00 dansk tid).

Debatten om brexitaftalen i parlamentet indledes 4. december.

I henhold til dokumenter, som blev udsendt i parlamentet onsdag, vil der blive afholdt debat om den britiske skilsmisseaftale med EU 4., 5., 6., 10. og 11. december.

Arbejderpartiet Labour skriver på Twitter, at debatten vil blive afsluttet den 11. december klokken 19.00 lokal tid.

Hvis parlamentet ikke godkender den brexitaftale, som premierminister Theresa May har forhandlet på plads, kan der komme et brexit uden den såkaldte skilsmisseaftale.

Op til afstemningen ventes der rene valgkampagner. En række af parlamentets medlemmer har meddelt, at de ikke kan stemme for aftalen i dens nuværende form. Heriblandt flere af Mays egne partifæller og regeringens lille nordirske støtteparti, DUP.

Onsdag var det økonomien, der var i fokus. En rapport fra det britiske finansministerium viste, at uanset om det bliver den ene eller den anden måde, den britiske udtræden af EU kommer til at forme sig på, vil Storbritannien relativt set blive et fattigere land.

Hvis det ender med et fuldstændigt brud med EU, vil den britiske økonomi være 9,3 procent mindre om 15 år.

Og hvis parlamentet vælger den løsning, som premierminister Theresa May har forhandlet med EU, så vil bruttonationalproduktet være 3,9 procent lavere, end hvis Storbritannien forbliver i EU, fremgår det.

Storbritannien vil få økonomisk vækst under begge scenarier. Men rapportens tal er set i forhold til, hvis landet forbliver i EU.

Både EU og den britiske premierminister står fast på, at aftalen ikke kan genforhandles.

May enedes mandag med sine ledende ministre om at fortsætte forberedelserne i det tilfælde, at Storbritannien forlader EU uden en brexitaftale.

