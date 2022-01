'Party Gate' er nu også en politiefterforskning. Sagen om, hvorvidt premierministeren har brudt nedlukningsreglerne eskalerer yderligere, og det kommende døgn kan afgøre Boris Johnsons politiske liv.

Det er ikke hver dag, at politiet efterforsker Downing Street som et gerningssted, men det er præcist, hvad der sker lige nu.

»Jeg kan bekræfte, at Londons politi har påbegyndt en efterforskning af et antal mulige brud på covid 19-reglerne i og omkring Downing Street,« sagde Metropolitan Polices direktør, Cressida Dick, på et pressemøde tirsdag.

Politiefterforskningen blev til, efter at Sue Gray, topembedsmanden, der de seneste uger har arbejdet på sin egen rapport, tilkaldte politiet. Der skulle være tale om så mange konkrete brud på reglerne, at embedsmanden ønskede en politifaglig vurdering af sagens omfang og mulige konsekvenser.

Sue Grays undersøgelse skulle efter planen udkomme denne uge, men umiddelbart efter offentliggørelsen af politiets efterforskning, forlød det, at embedsmandsrapporten nu måtte udskydes for at give prioritet til politisagen.

Dette skabte håb i Johnsons inderkreds om, at de kunne blive reddet af gongongen. Men senere på dagen lod politiet forstå, at der ikke er noget i vejen for, at embedsmandsrapporten alligevel udkommer denne uge.

Dermed kan Boris Johnson se frem til hele to undersøgelser af, hvad der er forgået bag Downing Streets mure under de lange nedlukninger.

Det er allerede offentligt kendt, at der har været adskillige fester i premierministerens residens og den tilstødende have. Men præcis hvem der var til stede, og hvorfor de åbenlyse brud på de regler, Boris Johnsons regering selv havde påbudt resten af nationen at følge fik lov at finde sted, er stadig uklart.

Premierministeren bød tirsdag den dramatiske udvikling velkommen fra Underhusets talerstol:

»Jeg synes, at det er udmærket, at vi får kigget hele denne sag grundigt igennem. Det vil give mulighed for endeligt at få lukket den og komme videre,« sagde den evigt optimistiske Boris Johnson.

Langt fra alle hans konservative kollegaer ser helt så lyst på udviklingen.

Sky News kunne tirsdag aften fortælle, at Sue Gray har fået overdraget billeder af Boris Johnson i festligt lag med vinflasker på bordene. Disse billeder synes at understrege påstanden om, at der blev afholdt ulovlige fester under den strenge nedlukning.

Labourparlamentarikeren Emily Thornbury lagde ikke fingrene imellem i et interview med BBC tirsdag:

»Han (Boris Johnson) festede i Downing Street og blæste på de regler, han selv har lavet. Han troede, at han var Julius Cæsar, at regler ikke gjaldt for ham,« siger Emily Thornbury.

67 procent af briterne mener ifølge en dugfrisk meningsmåling fra ComRes, at Boris Johnson bør træde tilbage nu og ikke vente på konklusionen fra de to rapporter. Tilfældige beboere i London B.T. talte med tirsdag aften bekræftede denne meningsmåling.

»Jeg stemmer konservativt og stemte også på Boris Johnson. Men det her har stået på for længe. Jeg mener, at han skader vores parti, som det er nu, og det er vigtige end hensynet til ham,« siger advokat Mark Thompson til B.T.

»Jeg synes, det er skandaløst, at de har opført sig så hyklerisk. Alle os normale mennesker måtte jo nærmest intet foretage os, og imens har de bare festet i Downing Street. De skulle skamme sige,« siger pensionist Patricia Taylor.

Allerede onsdag forventes den første rapport at blive offentliggjort. Det er ikke længere sandsynligt, at Boris Johnson går helt fri for kritik, havde det været tilfældet, havde Sue Gray næppe involveret politiet.

Det afgørende i første omgang bliver, om rapportens konklusioner er så fordømmende overfor begivenhederne i Downing Street, at det vil få mindst 54 konservative parlamentarikere til at bede om en mistillidsafstemning til premierministeren.

Sker det, ser det sort ud for Boris Johnson, der i så fald skal kæmpe for at overbevise sine kollegaer om sit værd midt under en politiefterforskning.

De næste 24 timer bliver et skæbnedøgn for premierministeren. Kilder tæt på Boris Johnson siger til BBC, at han stadig er kamplysten og tror, at han kan overleve også denne skandale.

Men oddsene for at Boris Johnson på sigt overlever partygate er ikke blevet bedre af, at politiet nu også er efter ham. Premierministeren kan muligvis se frem til en afhøring under strafansvar og efterfølgende bøder.