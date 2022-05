Enrique Tarrio, der er leder af den højreorienterede gruppe The Proud Boys, fik afvist sin anmodning om løsladelse fra fængslet.

Enrique Tarrio er fængslet i USA, imens han afventer retssagen vedrørende sidste års angreb på Kongressen.

Anklagerne går på, at Enrique Tarrio havde en lederrolle bag angrebet 6. januar, da Kongressen blev stormet. Enrique Tarrio opfordrede kraftigt sine følgere på sociale medier til ikke at forlade Kongressen. Det skriver Reuters.

Senere i en krypteret chat skrev Enrique Tarrio til sine følgere: 'Vi gjorde det.'

Enrique Tarrio anmodede om løsladelse, imens hans sag bliver behandlet, men en dommer har efterfølgende afvist den anmodning.

Den amerikanske distriktsdommer Timothy Kelly mener, at beviserne mod Enrique Tarrio er 'meget stærke'.

»Enrique Tarrio har kvalifikationerne, ressourcerne og netværkene til at planlægge lignende udfordringer for den amerikanske regering i fremtiden,« har distriktsdommer Timothy Kelly udtalt.

Tusindvis af mennesker stormede Kongressen 6. januar for at forsøge at forhindre Kongressen i at bekræfte den nuværende præsident Joe Bidens sejr over daværende præsident Donald Trump.

Mere end 800 er sigtet for kriminalitet efter angrebet på Kongressen.