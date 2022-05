Han havde en lang kniv med sig, da han prøvede at komme ind i lejlighederne. Men flere af dem var låste.

Da han til sidst fandt en åben dør, begik han sit første drab.

Sådan har Espen Andersen Bråthen – der er dansk statsborger, men opvokset i Norge – onsdag fortalt i retten i Buskerud om de handlinger, han sidste år i oktober begik i den norske by Kongsberg. Det skriver NRK.

Den efterårsdag spredte han over en halv time skræk og rædsel blandt byens borgere, mens han angreb tilfældige folk med bue, pil og stikvåben.

I sidste uge begyndte retssagen mod ham, hvor han blandt andet er tiltalt for – og har erkendt – at have dræbt fem mennesker og begået 11 drabsforsøg.

Onsdag fortalte han så om, hvordan han begik de fem drab i Hyttegata i byen.

Noget, som hans forsvarsadvokat ifølge NRK i retten beskrev som »hård kost« at lytte på.

Ifølge den 38-årige Espen Andersen Bråthen selv forsøgte han at komme ind i flere lejligheder, men nogle af dem havde været låst.

Til sidst fandt han en åben dør, og det førte til, at han begik sit første drab med en kniv.

Derefter tog han videre til andre lejligheder, hvor han ligeledes beskrev, hvad han havde gjort.

I forbindelse med et af drabene forklarede han, at han havde holdt en pause:

»Jeg gik ind i køkkenet og tog mig et glas vand,« fortæller Bråthen ifølge NRK.

Derefter fortsatte han – indtil han blev standset af politiet.

Tre retspsykiatere har ifølge Ritzau tidligere konkluderet, at han havde en stærk afvigende sindstilstand, da han gik til angreb mod tilfældige mennesker sidste år.

Den vurdering kan føre til, at han regnes som utilregnelig og dermed ikke kan straffes med almindeligt fængsel.

Anklagemyndigheden har varslet, at den under retssagen vil gå efter at få ham idømt tvunget psykiatrisk behandling. Det er dog i sidste ende op til retten at afgøre, om at han var utilregnelig i gerningsøjeblikket.

Under afhøringen i retten fortalte Bråthen også, at han »angrede højt«, at han havde dræbt fem mennesker:

»Jeg vil beklage til alle, jeg skød en pil mod, og jeg ville ønske, at alle, som er dræbt, var i live,« sagde han ifølge det norske medie.