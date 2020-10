Abu Muhsin al-Masri stod på FBI-liste over de mest eftersøgte terrorister. Var regnet som toer i al-Qaeda.

Afghanske styrker har dræbt Abu Muhsin al-Masri, der var et af de højst placerede medlemmer af al-Qaeda, oplyser den afghanske sikkerhedstjeneste.

Al-Masri er på det amerikanske forbundspoliti FBI's liste over verdens mest eftersøgte terrorister.

Han har været anklaget af USA for at sørge for materiel og praktisk støtte til terrororganisationer og for at planlægge drab på amerikanske borgere.

Al-Masri var anset som nummer to i rækken i al-Qaedas ledelse.

Han blev dræbt under en operation i den afghanske provins Ghazni, oplyser Afghanistans sikkerhedstjeneste på Twitter.

Al-Qaeda, der blev stiftet af Osama bin Laden, stod blandt andet bag på angrebet på USA 11. september 2001, der kostede næsten 3000 livet i New York og Washington.

Bin Laden blev dræbt i 2011 af amerikanske specialstyrker under et lynangreb mod hans skjulested i Pakistan.

/ritzau/Reuters