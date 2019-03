Omkring 50 flygtende politifolk overgav sig til Taliban. Mindst 22 soldater meldes dræbt.

Mindst 50 medlemmer af de afghanske sikkerhedsstyrker har overgivet sig til Taliban i en kamp om kontrollen af provinsen Badghis i det vestlige Afghanistan. Det oplyser lokale embedsmænd.

Det er sket, efter at over 100 ansatte i det afghanske grænsepoliti havde forsøgt at flygte fra deres poster til nabolandet Turkmenistan. De blev ifølge formand for Badghis provinsråd Abdul Aziz Bik forhindret i at krydse ind i nabolandet.

Omkring 50 af de flygtende politifolk overgav sig derefter til Taliban. De øvrige fortsatte med at kæmpe i distriktet Bala Murghab, tilføjer Bik.

- Disse soldater har kæmpet mod Taliban i årevis, og hvis de overgiver sig, bliver de dræbt, siger Abdul Aziz Bik.

Nyhedsbureauet AP skriver samtidig, at Taliban ved et natligt angreb på kontrolposter i det nordlige Afghanistan dræbte 22 soldater. Forinden var omkring 100 mand flygtet fra intense kampe.

De to slag markerer, at sikkerhedsstyrkerne taber terræn.

Distriktet er i fare for at blive erobret af Taliban, medmindre de afghanske styrker i området får forstærkninger og luftstøtte. Sådan lyder vurderingen fra medlem af Badghis provinsråd Abdullah Afzali.

Provinsråd er folkevalgte organer, der sommetider har tættere forbindelser til lokale indbyggere end de regionale regeringer.

Taliban siger, at 90 medlemmer af grænsepolitiet har overgivet sig. Den islamistiske bevægelse har lagt fotos ud på Twitter af snesevis af tilfangetagne mænd.

Der er ingen sikre oplysninger om, hvor mange der er blevet dræbt eller såret i kampene om distriktet.

Taliban kontrollerer eller er markant til stede i halvdelen af Afghanistan.

Den militante gruppe blev fjernet fra magten i 2001 ved en amerikanskledet invasion af landet. Det skete i kølvandet på terrorangrebene i USA den 11. september samme år. Taliban havde afvist at udlevere al-Qaedas Osama bin Laden.

Over 17.000 udenlandske soldater er stadig indsat i Afghanistan som led i en Nato-mission, der skal styrke de afghanske sikkerhedsstyrkers kampevne.

/ritzau/Reuters