Massakre på journalister i den afghanske hovedstad, Kabul, præger Verdenspressens Frihedsdag.

Kabul. Afghanistans dræbte journalister bliver mindet på Verdenspressens Frihedsdag torsdag - få dage efter et af de blodigste angreb på den afghanske presse siden Talibans fald i 2001, skriver AFP.

Ni journalister, deriblandt det franske nyhedsbureau AFP's cheffotograf Shah Marai, blev dræbt ved et blodigt angreb i Kabul tidligere på ugen.

To selvmordsbomber dræbte i alt 25 mennesker og sårede omkring 45. Islamisk Stat har taget skylden for angrebet.

En BBC-journalist blev også dræbt mandag i et separat angreb i den østlige Khost-provins. Journalister fra Tolo News, 1TV, Radio Free Europe og Mashal TV var blandt de øvrige dræbte mandag.

- Afghanistans journalister er blandt de modigste i verden, siger Omar Waraich, Amnesty Internationals vicedirektør for Sydasien.

- De arbejder under de vanskeligste forhold, og de står konstant over for pres, trusler og vold, fordi de arbejder for medierne.

Journalisterne i Afghanistan har et tæt netværk, hvor mange er nære venner, og hvor kolleger hjælper kolleger i stadigt mere fjendtlige og farlige omgivelser.

Mange er trodsige og fast besluttede på at fortsætte deres arbejde trods den stadige risiko for at blive dræbt, såret eller taget til fange.

Få timer efter bombemassakren i Kabul tidligere på ugen vendte snesevis af journalister og redaktører tilbage til deres redaktioner for at vise deres modstand mod de militante.

- Verdenspressens Frihedsdag minder mig og mine kolleger om, hvor vigtigt det er at rapportere om udviklingen i landet. Vi gør det for et spillelevende demokrati og for at tjene befolkningen ved at sikre dem de informationer, som de ønsker, siger Parwiz Kawa, chef redaktør på dagbladet Hasht-e-Subh.

- I dag forstærker vi vores forpligtelser, og vi mindes vore ofre, siger ledende redaktør på tv-stationen 1TV, Abdullah Khenjani, som kalder dagen en sørgedag.

En journalist og en fotograf fra tv-stationen blev dræbt ved bombeangrebet tidligere på ugen.

Den private tv-kanal blev også hårdt ramt, da en lastbilbombe blev bragt til eksplosion i Kabul i maj sidste år, hvorved omkring 150 mennesker blev dræbt.

Journalister uden Grænser siger, at der siden 2016 er registreret 34 drab på journalister i Afghanistan.

Afghanske medier har mange gange kritiseret regeringen for at gøre alt for lidt for at beskytte medierne.

Ifølge Journalister uden Grænser blev der i 2017 dræbt 50 professionelle journalister på verdensplan i 2017 - det laveste antal i 14 år.

/ritzau/AFP