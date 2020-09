Forhandlinger er en historisk mulighed for at gøre en ende på fire årtiers blodig krig i Afghanistan.

Afghanske fredsforhandlinger er tidligt lørdag blevet indledt i Qatar med en åbningsceremoni.

Repræsentanter for den afghanske regering og for den militante oprørsbevægelse Taliban sætter sig efter ceremonien til forhandlingsbordet og indleder drøftelser om fred i landet.

De indledes, efter at de seks sidste af i alt omkring 5000 Taliban-fanger er blevet løsladt for at bane vej for forhandlingerne.

USA har ageret mægler i striden. Her har udenrigsminister Mike Pompeo udtrykt tilfredshed med den nye udvikling. Han opfordrer parterne til ikke at forspilde chancen for at afslutte krigen.

- Starten på disse forhandlinger markerer en historisk mulighed for at gøre en ende på fire årtiers blodig krig i Afghanistan, udtalte han i en erklæring forud for åbningsceremonien.

/ritzau/Reuters