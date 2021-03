Russisk støttet konference finder sted torsdag, mens USA-støttet konference følger i april.

Den afghanske regering har lørdag bekræftet, at den er indstillet på at deltage i to separate fredskonferencer, hvor den ene støttes af USA og den anden af Rusland.

Der blev i september sidste år indledt fredsdrøftelser mellem den islamistiske bevægelse Taliban og Afghanistans regering i forbindelse med en tilbagetrækning af de amerikanske soldater i landet.

Efter flere års gradvis tilbagetrækning var det planlagt at trække de sidste amerikanske soldater hjem fra Afghanistan inden for få måneder. USA har i dag kun 2500 soldater i landet, mens der for et år siden var en styrke på 13.000 mand i landet.

Men den tidligere Trump-administrations plan om at trække de sidste amerikanere hjem i maj, kan meget let blive omgjort af præsident Joe Biden.

I mens fortsætter blodsudgydelser i landet. Mindst otte blev dræbt og omkring 50 blev såret af en bombe i Herat i den vestlige del af Afghanistan sent fredag (lokal tid). Blandt de dræbte er flere børn.

I Kabul fordømte præsident Ashraf Ghani i stærke vendinger bombeangrebet, som han gav Taliban skylden for.

I 2020 blev omkring 8820 civile ofre for bomber og skyderier. Det viste en FN-rapport fra sidste måned.

Ruslands fredskonference i Moskva torsdag vil omfatte flere regionale spillere. Den følges op af et amerikansk initiativ i næste måned. De to supermagters udspil kommer på et tidspunkt, hvor flere iagttagere har sagt, at fredsprocessen i Doha i Qatar er show, hvor der ikke er tegn på udvikling. Der er tværtimod frygt for en tiltagende borgerkrig i Afghanistan efter tilbagetrækningen af de internationale styrker.

/ritzau/Reuters