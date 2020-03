Præsident Asraf Ghani og rivalen Abdullah Abdullah holdt mandag parallelle ceremonier i præsidentpaladset.

Afghanistans præsident, den 70-årige Asraf Ghani, er mandag eftermiddag blevet taget i ed som landets præsident.

Det skete ved en ceremoni i det afghanske præsidentpalads.

Samtidig holdt også Ghanis rival Abdullah Abdullah sin egen ceremoni et andet sted i bygningen. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Tilhængere af de to havde samlet sig ved ceremonierne i paladset.

Undervejs lød der ifølge AFP to brag. Det fik nogle til at flygte fra stedet.

- Jeg har ikke nogen skudsikker vest på - kun min skjorte. Jeg bliver her, også selv om det betyder, at jeg skal ofre mit hoved, sagde Ghani, mens sirener blev sat i gang over forsamlingen.

USA's særlige udsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad, var blandt de tilstedeværende ved Ghanis ceremoni.

Ghani blev i december af den uafhængige afghanske valgkommission udpeget som vinder af præsidentvalget i september. Præsidenten modtog godt 50 procent af stemmerne.

Valget var dog præget af tekniske problemer, uregelmæssigheder og vold.

Abdullah Abdullah, der fik knap 40 procent af stemmerne, har bestredet resultatet og i stedet selv erklæret sig som vinder.

Mandagens to parallelle ceremonier vidner om et splittet Afghanistan.

Det svækker den afghanske regerings position, når den efter planen mødes tirsdag til samtaler med den militante talibanbevægelse i den norske hovedstad, Oslo. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

De planlagte samtaler kommer, kort efter at USA og Taliban indgik en aftale lørdag i sidste weekend. Den skulle bane vej for samtalerne mellem Afghanistans regering og bevægelsen.

Aftalen mellem USA og Taliban skulle føre til en tilbagetrækning af amerikanske soldater i Afghanistan.

I henhold til aftalen skal USA i første omgang reducere antallet af soldater i Afghanistan til 8600 i løbet af tre til fire måneder.

Derefter er planen, at alle styrker fra USA og landets allierede skal være ude af Afghanistan i løbet af 14 måneder. Forudsætningen er, at Taliban overholder forpligtelser om at nedtrappe volden i landet.

/ritzau/Reuters