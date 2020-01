Forhandlinger i Doha om fred i Afghanistan har som mål at få afsluttet USA's længste krig.

Afghanske sikkerhedsstyrker har ved omfattende angreb på Taliban med både luftbombardementer og landstyrker dræbt mindst 51 militsfolk.

Afghanistans forsvarsministerium siger søndag, at regeringsstyrkerne har gennemført 13 offensiver med landstyrker og 12 luftangreb i ni provinser.

- 51 terrorister er blevet dræbt, 13 er såret og seks er anholdt, siger forsvarsministeriet.

Lokale embedsmænd siger i den nordlige provins Balkh, at mindst tre kvinder og fire børn blev dræbt ved luftangrebene. Regeringen siger, at den vil sende et undersøgelseshold til Balkh.

Taliban siger, at bevægelsen selv stod bag to angreb på militæret i weekenden, og mindst 18 medlemmer af sikkerhedsstyrkerne er blevet dræbt.

Kampene er taget til, efter at forhandlere fra USA og Taliban har indledt to dages pause i forhandlinger i Doha, siger kilder til Reuters.

Flere kilder siger, at Taliban var gået ind på at indstille angreb mod amerikanske soldater og nedtrappe angreb. Men der har været adskillige rapporter om Talibangreb på regeringsstyrker og politistationer forskellige steder i landet i den seneste uge.

Forhandlingerne i Doha om fred i Afghanistan har som mål at få afsluttet USA's længste krig, og der er forventninger om, at USA vil trække tusindvis af soldater hjem fra Afghanistan til gengæld for en række sikkerhedsgarantier fra Taliban.

USA har haft soldater udstationeret i Afghanistan siden en invasion i 2001. Invasionen væltede Taliban-styret, der i årevis gav ly til Osama bin Laden, lederen af al-Qaeda og hjernen bag angrebene 11. september.

Militære iagttagere siger, at Taliban ikke er i stand til at indtage større byer eller vigtige strategiske områder og bevare kontrollen over dem i længere tid.

