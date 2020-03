USA's forsvarsminister, Mark Esper (tv), og Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg (i midten), var i weekenden mødt op i Kabul for at bekræfte fredsaftale med Taliban. Præsident Ashraf Ghani, med korslagte arme, har ladet forstå, at hans regering har været holdt uden for forhandlingerne og ikke er gået med til en stor fangeløsladelse. Wakil Kohsar/Ritzau Scanpix