Antallet af ombordværende i styrtet fly kendes endnu ikke. Også uvist, om det er civilt eller militært fly.

Et statsligt ejet fly fra det afghanske flyselskab Ariana er styrtet ned i den centrale Ghazni-provins.

En talsmand for guvernørkontoret i byen Ghazni siger, at flyet er en Boeing, som styrtede ned i provinsens distrikt Deh Yak.

Antallet af ombordværende i flyet er ikke klart, siger en anden embedsmand.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP oplyser en talsmand for guvernørens kontor i Ghazni, at lokale indbyggere forsøger at slukke en brand i det nedstyrtede fly.

Talsmanden siger, at myndighederne endnu ikke er sikre på, om der er tale om et civilt eller et militært fly.

