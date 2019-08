Brudgom efter angreb: Jeg har mistet håbet. Jeg mistede min bror, mine slægtninge, mine venner.

Afghanistan vil "eliminere" Islamisk Stat, efter en blodig massakre ved en bryllupsfest lørdag. 63 blev dræbt og næsten 200 blev såret.

Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, fremsatte sin erklæring om en optrappet kamp mod Islamisk Stat, mens landet markerede 100 års uafhængighed.

Alle festligheder var stærkt nedtonet på grund af massakren ved en bryllupsfest lørdag aften.

Brudgommen, Mirwais Elmi, siger i et tv-interview, at hans brud overlevede.

- Men hun og min familie er i chok. De er ikke i stand til at tale. Min brud besvimer hele tiden. Jeg har mistet håbet. Jeg mistede min bror, mine slægtninge, mine venner. Jeg kan aldrig blive glad for livet igen, siger han til Tolo News, efter at jihadister fra Islamisk Stat dræbte og lemlæstede omkring 260 mennesker.

Præsident Ghani kalder angrebet for "barbarisk". Han bebrejder ikke kun Islamisk Stat, men også Taliban, som han mener har skabt "en platform for terroristerne".

Angrebet på bryllupsfesten understreger, hvor vanskeligt det bliver at få skabt fred i Afghanistan.

Islamisk Stat er markant til stede i den østlige og nordlige del af landet, hvor gruppen både kæmper mod regeringens sikkerhedsstyrker og mod amerikanskledede styrker. Islamisk Stat deltager ikke i de fredsforhandlinger, som Taliban fører med amerikanerne.

Taliban kritiserer i en erklæring mandag USA for ikke at have forhindret angrebet på brylluppet. Taliban sagde samtidig, at "Afghanistan bør overlades til afghanerne".

Over 32.000 civile er blevet dræbt i landet i det seneste årti, viser tal fra FN.

Eksplosionen ved brylluppet skete i nærheden af en scene med musikanter, hvor "alle de unge, børnene og en masse mennesker var samlet", siger et øjenvidne.

- Jeg var sammen med brudgommen i et andet rum, da vi hørte braget. Og så kunne jeg ikke finde nogen. Alle lå på gulvet i salen, siger bryllupsgæsten Ahmad Omi.

/ritzau/AP